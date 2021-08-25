В жилмассиве Алтын-Ордо строят школу

В жилом массиве Алтын-Ордо продолжается строительство школы. Для этого было выделено 1,38 гектара земли. Новая общеобразовательная организация рассчитана на 480 мест в одну смену по 30 учеников в одном классе.

В столичном муниципалитете сообщается, что это будет трехэтажное здание, из трех блоков. В первом блоке расположат мастерские, учебные классы, классы для подготовительных групп, процедурные, медицинский кабинет, методические, техпомещения и санузлы. Во втором и третьем блоках: читальный, актовый и справочно-информационный залы.

В настоящее время завершена заливка фундамента первого блока и обратная засыпка фундамента. Идет подготовка для кирпичной кладки стен, а также в стадии завершения заливка второго и третьего блока.

По результатам конкурса общественно-государственного управление капитального строительства определило подрядчика – строительную компанию "Ак-Бата".

Согласно договору после строительства, объект будет передан на баланс управления образование мэрии.

В "Алтын-Ордо" проживает 6 тысяч 400 человек, из них 2280 обучаются в школе.