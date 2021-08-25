На Иссык-Куле проходит V съезд специалистов сестринского и акушерского дела

В связи с продолжающейся сложной пандемической ситуацией, участие в оффлайн режиме ограничено 40 участниками и представлено представителями министерства здравоохранения и социального развития, министерства образования и науки, профессиональных ассоциаций медицинских сестер, представителей ПМСМ и больниц Бишкека, Оша и регионов.

Также в съезде принимают участие руководители медицинских колледжей, представители ВОЗ, проекта KOICA/GES, Швейцарского проекта "Реформы медицинского образования". В онлайн режиме количество участников не ограничено по всей стране и с международным участием.

Присутствующим были продемонстрированы видео в формате вопрос-ответ с гражданами нашей страны о роли медсестёр, их работе в сельской местности и в Бишкеке, отзывы студентов о качестве образования в колледжах.

Также организаторы и участники поговорили с медсестрами о том, что они хотели бы изменить в своей работе и провели интервью с ключевыми участниками о том, что удалось достичь к настоящему времени.

На мероприятии также прошли планерные заседания, на которых участники обсуждали, как можно повысить авторитет медсестер. Обсудили вопросы трудоустройства и востребованности медсестер, как удержать молодежь в профессии? Также обсуждали проблемы и условия работы медсестер в отдаленных регионах. Обсудили модернизацию в системе образования медицинских сестер, нужно ли внедрять изменения и какие.

Цель данного мероприятия - обзор реформирования правовых и практических аспектов сестринского дела, возобновление дискуссии о проблемах в системе образования медсестер, а также о мерах для повышения престижа и обеспечения должного признания профессии.

В рамках данного мероприятия презентован первый страновой отчет о состоянии сестринского и акушерского дела в Кыргызстане, подготовленный совместными усилиями Минздрава, АССД КР, Ассоциации медицинских колледжей страны и проекта MER при поддержке Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (SDC). В соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения, провозгласившей 2020 год Международным годом медицинских сестер и акушерок, данный отчет ставил перед собой цель подтвердить и продемонстрировать ключевую роль медицинских сестер, а также их вклад в систему здравоохранения и оказание медицинской помощи населению Кыргызстана.

Кстати, логотипом V съезда является белое сердце, которое было принято Международным советом медицинских сестёр в качестве символа, объединяющего медсестер по всему миру и означающего заботу, знания и человечность.