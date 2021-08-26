История одной "прихватизации" в Тонском районе

После развала СССР в нашей стране осталось "без присмотра" много различного народного богатства. И нашлись много людей, которые захотели забрать в частную собственность заводы, фабрики, пароходы. Государство взяло курс на "рыночную экономику" и стало избавляться от лишней нагрузки в виде госпредприятий. В народе эту процедуру метко назвали "прихватизацией". И было за что, так как алчность некоторых бывших партработников просто зашкаливала. Они хапали все, особенно, был беспредел в регионах. Мы расскажем лишь одну историю, которая высветит всю несправедливость распределения государственных активов.

Красный директор с темными намерениями?

Село Боконбаево, центр Тонского района Иссык-Кульской области, расположен в райском уголке, на фоне волнующих горных пейзажей и сине-голубого, сверкающего на солнце озера.

В 1944 году село было переименовано в Боконбаевское, в честь Джоомарта Боконбаева - поэта и драматурга, погибшего возле села в автокатастрофе.

Тут живут трудолюбивые граждане, для которых во времена Союза создавали все условия. Для этих целей был построен быткомбинат, где рабочих и крестьян одевали, обували и всячески баловали. Но после развала Союза ситуация кардинально изменилась.

Почему это случилось, рассказали бывшие работницы Быткомбината села Боконбаево Уруйла Минджашарова и Динара Мамбетказиева. В руках у них толстые пачки документов, а в глазах неверие в государственные органы и отчаяние. Они прошли через несколько кругов бюрократического ада.

Быткомбинат села Боконбаево был в системе Министерства бытового обслуживания Киргизской ССР. В 90 годах по всей стране начался процесс приватизации и дружный коллектив решил выкупить быткомбинат. Было собрание, оформили протокол и отправили документ в Госкомимущество. Нужно было искать деньги на приобретение имущества: скинулись, кто сколько мог. И из этих сумм и высчитали долю каждого работника в предприятии.

Получилось, что свеженазначенный директор Мааданбек Аскаров выкупил 27 процентов, работник Аскар Бекешов 4,1 процента и далее по списку. Тут, конечно, возникают вопросы, откуда красный директор взял свободные средства, когда простые работники скребли по сусекам, чтобы выделить деньги на покупку своего предприятия?

Казалось бы, живите, наживайте добра на ниве капиталистического труда, но, дальше началась свистопляска.

- Мой муж работал в быткомбинате с 1973 года. В 1993 году члены коллектива решили приватизировать быткомбинат. А это 59 человек. Мой муж заплатил деньги, но в то время это были хорошие деньги. Я посчитала - он заплатил стоимость 54 процентов административного корпуса. Но нашей семье не досталось даже одного квадратного метра помещений в результате махинаций руководства предприятия, - говорит Уруйла Минджашарова, наследница Аскара Бекешова, который много лет работал в АО "Керемет" Тонского района село Бокомбаева.

Как говорит пенсионерка, ее муж был на втором месте в списке дольщиков. Но после того, как он умер, волшебным образом сместился в этом списке вниз и стал десятым. В то время Уруйла Минджашарова была в России. Директор Мааданбек Аскаров на собраниях предприятия сообщал, что Аскар Бекешов умер и утверждал, что неизвестно к кому обращаться.

- И тут взяли и исключили Аскара Бекешова из членства предприятия. Мол, он умер, а семья неизвестно где. В протоколе так было написано. Только меня жены не было! А мой сын работал на предприятии фотографом! Сына директор через два месяца выгнал, хотя по трудовому договору должен был 7 месяцев работать. Наверное, это была мелкая месть со стороны Мааданбека Аскарова. Ведь мой муж, как опытный бытовик, прилюдно делал много замечаний директору. Ведь Аскаров строитель, а не бытовик и не знал тонкостей работы. А директором стал, наверняка, по знакомству. Когда началась приватизация он остался. Аскаров объяснял, что ваши доли в предприятии останутся детям. Люди верили. Сначала каждый по тысячу рублей принесли. Не хватило. Потом начали приносить кто сколько мог. Муж добавил из своих сбережений. Таким образом, он стал вторым по размерам дольщиком, - рассказывает вдова.

По приезду из России вдова Аскара Бекешева обратилась в районную и областную прокуратуру с просьбой восстановить долю покойного. Жалоба подействовала, долю вернули, но она почему-то сократилась до 2 процентов!

Потом Уруйла Минджашарова подала в суд на директора, но справедливости так и не добилась.

- Я недовольна нашей судебной системой, там нет справедливости. Я просила предоставить в суде первоначальные документы по приватизации. При встрече я попросила директора Аскарова показать документы, он сказал, чтобы я сама искала бумаги. Как я могу это сделать? Поэтому я думаю, что везде коррупция, - уверена она.

С работницей АО "Керемет" Динарой Мамбетказиевой тоже поступили несправедливо. Ее исключили из списка дольщиков без ее заявления.

- После окончания института направили на работу в Тонский районный быткомбинат. Там работала технологом. В 1992 году выплатила тысячу рублей на выкуп нашего предприятия. Моя доля была 0.1 процент. В то время за тысячу рублей можно было купить небольшого бычка. Нужно сказать, чтобы собрать деньги, некоторые люди продавали живность.

Потом, когда я обратилась к директору, он стал издеваться, сказал, что ваши тысяча рублей это уже 5 сомов, забирайте и уходите, - говорит Динара.

По ее словам, директор Мааданбек Аскаров перед приватизацией обещал коллективу золотые горы. Мол, всю жизнь будете хозяевами предприятия, и ваши дети будут наследовать доли. Но получилось, что руководитель предприятия стал единоличным владельцем предприятия.

- По семейным обстоятельствам я вышла в декрет. После этого хотела возвратиться на предприятие, директор даже не подпускал к зданию. Устроилась в сельскую школу учителем. Потом узнала, что просто Мааданбек Аскаров просто вычеркнул меня из списков дольщиков. Якобы, не проживала в селе. Некоторые работники пытались отстоять свои права, обращались по этому вопросу в инспекцию счетной палаты КР по Ыссык -Кульской и Нарынской области. Инспекторы обнаружили, что я имею право на свою долю. Проверяющие обнаружили, что директор вел двойную кассу, - рассказывает Динара.

По мнению, Динары руководству предприятия нужно было в первую очередь сохранить рабочие места и дать коллективу надежду на будущее, а не работать на свой карман.

Не жизнь, а "Керемет" (Чудо)

В 2002 году Инспекторы счетной палаты Счетной палаты по Ыссык-Кульской и Нарынской области провели проверку в АО "Керемет". А жалоб на директора предприятия Мааданбека Аскарова был целый вагон и маленькая тележка:

Директор проводил общее собрание в присутствии только 20 членов коллектива и вообще все вопросы решал единолично.

Директор Аскаров продал административные здания другим лицам и деньги не полностью оприходовал. Загнал катамараны, а деньги куда-то то делись. То же самое случилось с новенькими швейными машинками. Директор выдавал швейные машинки в аренду и израсходовал поступившие средства на личные нужды.

В течении 10 лет не выдавал коллективу дивидендов под предлогом убыточности предприятия.

В ходе проверки выяснилось, что в некоторых протоколах общих собраний действительно не были указаны количество присутствующих лиц, а значит они были нелегитимны.

Дальше еще интересней. При проверке документов по продаже административного здания, находящегося на балансе коллективного предприятия "Керемет", установили, что часть сооружения продали частному лицу Суйдумкан Мойноковой, которая не являлась членом предприятия и не владела долей в нем.

Причем помещения оценили в смешные цену в 10 тысяч сомов. В 2002 году там уже работал магазин "Айбек.

Затем директор Аскаров стал продавать другие части административного корпуса. Владельцами светлых помещений стали Бубугул Бейшеева, Азырмамбетова и Айгуль Болпонова.

По словам Уруйлы Минджашаровой и Динары Мамбетказиевой, Болпонова не простоя гражданка, а является женой директора Мааданбека Аскарова. А все остальные счастливые владельцы – это его хорошие знакомые.

Насчет 6 катамаранов: их продали за 500 сомов, но в бухгалтерском отчете отсутствует договор, составленный с частным лицом и протокол решения общего собрания коллектива на реализацию катамаранов.

С арендой и продажей швейных машин сам черт ногу сломит. Согласно договору от 2001 года директор Аскаров выдал частной предпринимательнице в аренду промышленные высокоскоростные швейные машины 97A класса, но бизнесменша так и не заплатила арендную плату.

Кому-то директор дал 6 комплектов швейных машин. С некоторыми арендаторами даже не заключались договора - по крайней мере "нет никаких письменных данных о выполнении договорных обязательств", пишут ревизоры.

Видимо, очень хороший менеджер Аскаров даже обращался письменно первому заместителю генерального прокурора Исаеву с жалобой о несвоевременном возврате швейных машин и неуплату аренды.

В результате даже "суперэффективной" хозяйственной деятельности в кассу предприятия вливалась тонкая струйка денег. И эти средства выделялись директору. Например, 5923 сом и ноль ноль тыйын, как поговаривал выдающийся мошенник Остап Бендер.

- В бухгалтерском отчете коллективного предприятия "Керемет" отсутствуют соответствующие оправдательные документы о расходе этих денежных средств. По объяснению бывшего главного бухгалтера Д. Кендирбаевой, якобы составляли два кассовых отчета и было две кассовых книги, а директор Аскаров использовал средства на личные нужды, - пишут проверяющие.

Сам директор Мааданбек Аскаров пояснил, что получал по расходным кассовым ордерам деньги, но пустил их на производственные нужды, а не использованные средства возвращены обратно в кассу. К сожалению, в тот момент ему не выписали приходный кассовый ордер. Смешно.

- На балансе быткомбината было много швейных машин в масле, имелись автомобили и здания. На складах было много товаров. Я год там работала завскладом. Директор все это продал. Эти деньги не пошли в кассу. Вот откуда у него были деньги!, - утверждает Уруйла Минджашарова.

Не мытьем, так катаньем

Таким образом, инспекторы Счетной палаты доказали, что красный директор Аскаров вел двойную бухгалтерию. Он все время демонстрировал, что предприятие работает в убыток. Поступающие же деньги руководитель не отражал в документах. То есть целенаправленно делал из коллективного предприятия свою частную лавочку.

Со временем у Мааданбека Аскарова росли аппетиты. И он сам захотел "царствовать и всем владети". По словам Уруйла Минджашаровой и Динары Мамбетказиевой, директор зовет дольщиков по одному и долго их уговаривает продать свои доли. Он убедительно рассказывает, что быткомбинат убыточен и все стареет. Мол, стулья и столы развалятся. Мол, у вас и так маленькие доли и лучше продать эту долю за реальные деньги. Люди соглашаются, составляют договора и народ буквально заставляют подписывать заявление о выходе из "Керемета". Причем деньги выдаются из счета комбината! Этот финт достоин пера мошенника международного уровня Березовского.

Нужно понимать, что в 2003 году деньги уже не те, что 1993 году, когда люди вложили свои кровные. Нужно учитывать инфляцию: получается, люди вкладывали бычка, а на выходе получили в лучшем случае ягненка. За это время основные средства предприятия тоже в несколько крат увеличились.

Таким "волшебным образом" директор Аскаров стал обладателем 58 процентов доли в предприятии. Хотя в самом начале "прихватизации" у него было 27 процентов. И кстати, по уставу предприятия, когда один из дольщиков уходит, то доли оставшихся должны увеличиваться. Но доля увеличивалась лишь у одного человека - директора.

В конце концов в дольщиках осталось всего 9 человек. В сентябре 2003 года в предприятии состоялись собрание, на которое пригласили 59 человек, а пришло 47. Большинство из них уже не были дольщиками. Директор сообщил, что 95 процентов предприятия выделяется в частное ОсОО. Таким образом, коллективное предприятие чудесным образом перешло в одни руки. Составили протокол, который зарегистрировали в Госрегистре. В областном управлении юстиции экс-директор "Керемета" получил документы и стал капиталистом.

Сейчас Мааданбек Аскаров владеет 100 процентов здания, которое находится в самом в центре села. Капиталист сдает банку в аренду помещения и считает прибыли. А те люди, которые могли бы быть дольщиками, арендуют у хозяина "Керемета" помещения.