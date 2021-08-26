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Дипломаты КР укрепят взаимодействие с полицией РФ при защите прав сограждан

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в России Гульнары-Клары Самат с заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по российской столице, генералом-майором полиции Александром Половинкой. Темой беседы стало соблюдение прав и обязанностей граждан республики на российской территории, совместное содействие решению возникающих в этой сфере вопросов.

Как рассказали в дипмиссии, Александр Половинка сообщил о значительном увеличении, начиная с 2019 года, количества правонарушений, совершаемых в Москве гражданами Кыргызстана. С их участием только за семь месяцев текущего года в городе зарегистрировано 916 преступлений (в основном против личности). Обращено внимание, что в большинстве случаев противоправные действия совершаются гражданами КР в отношении своих же соотечественников.

Гульнара-Клара Самат проинформировала о работе по защите прав граждан КР. Заявлено, что консульский отдел посольства в ежедневном режиме мониторит материалы СМИ. И реагирует на сообщения о неправомерных задержаниях и арестах кыргызстанцев, поступающие на горячую линию, оказывает соотечественникам разнообразную консульско-правовую помощь.

В свою очередь, представители столичной полиции заверили собеседников в готовности пресекать случаи нарушения прав граждан Кыргызстана со стороны недобросовестных представителей органов правопорядка. Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в проведении совместных профилактических мероприятий.

Отмечено, что по итогам встречи согласован порядок взаимодействия посольства КР в РФ и ГУ МВД России по Москве.


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URL: https://www.vb.kg/405461
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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