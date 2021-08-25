Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить

Интернет-магазин ostore.kg подобрал для ваших школьников 5 вариантов, которые ответят главным требованиям:

Хороший смартфон для ребёнка должен недорого стоить, не бояться ударов и работать шустро. Телефон должен стабильно работать и долго держать заряд, чтобы ребёнок не остался без связи в самый неподходящий момент. Найдите свой вариант по душе и порадуйте вашего школьника качественным девайсом.

Xiaomi Redmi 9A – cмартфон с отличной производительностью, ведь любой ребёнок любит играть в игры, постоянно фотографирует и сидит в социальных сетях. Для учёбы и развлечений у этого телефона большой экран, отличная память на 32 ГБ, основная 13-мегапиксельная камера с искусственным интеллектом. Стоимость – 9700 сомов. Samsung Galaxy A01 – в удобный и классический корпус поместили компоненты, которые стабильно и надёжно обеспечивают юного пользователя самым необходимым функционалом. Камера на 13 Мп, яркий дисплей. Восемь ядер и 2 Гб оперативной памяти способствуют плавной и корректной работе браузера, навигации, комфортному просмотру видеоконтента, а также адекватной работе образовательных программ. Стоимость – 8590 сомов. Realme C21 Y – это огромный экран и классные яркие цвета. В нем мощный восьмиядерный процессор, ЗГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Стоимость – 11500 сомов. Samsung Galaxy A02 2021 – качественный, красивый, удобный и шустрый смартфон с отличными камерами, который точно понравится вашему ребёнку. Стоимость – 9490 сомов. Tecno Itel Vision 1 Pro – идеальный смартфон для ребёнка, который обожает игры и мультики. Большой и яркий экран, хорошая аудиосистема, чистый звук и достойная производительность. Стоимость – 8500 сомов.

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