Эвакуация граждан СНГ из Кабула стала уникальной гуманитарной операцией

"Российские военные и российские дипломаты провели действительно уникальную гуманитарную операцию, особенно, если учитывать ту ситуацию, которая сейчас сложилась в Афганистане". Так прокомментировал в эфире телеканал "Россия 24" российский военный журналист Евгений Поддубный, находившийся на месте событий в аэропорту Кабула, организованный 25 августа силами военно-транспортной авиации вывоз более 500 граждан России, а также Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Как рассказал Поддубный, из Ульяновска в международный аэропорт Кабула, который сейчас не принимает гражданские рейсы, только военные, прибыли четыре самолета - три Ил-76 и один Ил-62, приземлились без происшествий. И еще накануне ночью у здания российского диппредставительства российские дипломаты начали формировать колонну с гражданами, в том числе, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. К утру колонна была сформирована и в сопровождении российских дипломатов и представителей движения "Талибан", которые обеспечивали безопасность в ходе движения, тронулась в сторону аэропорта. Его сейчас контролируют силы НАТО, внешний периметр находится под контролем вооруженных представителей "Талибана"

"Люди были благополучно доставлены в аэропорт, началась посадка. У каждого самолета дежурила бригада врачей, для того, чтобы при необходимости оказать оперативную медицинскую помощь. Также в самолетах были запасы продовольствия и воды, теплые одеяла. И люди получили необходимую первую помощь сразу же, как только оказались в российских военных самолетах", - отметил российский журналист.

"Вокруг аэропорта, - продолжил он, - сейчас разворачивается настоящий гуманитарный кризис, по-прежнему тысячи афганцев пытаются прорваться на территорию воздушной гавани, несмотря на то, что международный аэропорт в Кабуле не принимает гражданские лица... Российские самолеты, как только взлетели, не сразу направились в Россию. Один борт приземлился в Таджикистане, два самолета в Кыргызстане, на авиабазе "Кант". И граждане этих стран смогли, что называется, кратчайшим путем попасть домой. Далее самолеты проследовали уже в Российскую Федерацию".

Как подчеркнул Поддубный, непросто было организовать и эту эвакуацию, сложно было, по словам сотрудников российского посольства, провести ее безопасной.

Как сообщили российские СМИ, всех людей, прибывших из Афганистана бортами Минобороны РФ на подмосковный аэродром" Чкаловский", обработали по прилету дезинфицирующим раствором от коронавируса.