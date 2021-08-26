Минфин в сентябре нарастит внутренний госдолг на 1,5 миллиарда сомов

Министерство финансов объявило о предварительных объемах выпуска ГКВ и ГКО на сентябрь 2021 года, сообщается на сайте Национального банка.

Планируется привлечь 1 миллиард 320 миллионов сомов за счет государственных казначейских облигаций, а также 240 миллионов сомоа за счет продажи госвекселей.

СПРАВКА

ГКВ – краткосрочные, дисконтные государственные ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 12 месяцев. Номинальная стоимость одного ГКВ равна 100 сомов.

ГКО – долгосрочные государственные ценные бумаги сроком обращения 2, 3, 5, 7 и 10 лет с процентным доходом – купоном. Купонная ставка определяется Министерством финансов вместе с другими параметрами. Номинальная стоимость одной ГКО равна 100 сомов.

Цель выпуска ГКВ и ГКО – финансирование текущего дефицита республиканского бюджета и рефинансирование государственного долга, по которому наступает срок платежей.