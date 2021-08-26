Айбек Джунушалиев намерен бороться со смогом всеми имеющимися средствами

Избранный на должность мэра Айбек Джунушалиев заявил на встрече с журналистами, что борьба со смогом является для него одной из приоритетных задач.

- Конечно, это не сиюминутное занятие, оно потребует много времени, - констатировал глава Бишкека. – Но мы будем усиленно работать в этом направлении. Основными шагами станет постепенный перевод различных объектов на газ вместо твердого топлива, а также вывод промышленных предприятий за черту города. Отдельной строкой идет строительство мусороперерабатывающего завода, чтобы избавиться от постоянного задымления со стороны городской свалки.

Айбек Джунушалиев рассказал, что с момента своего назначения на должность и.о. мэра дважды был на мусорном полигоне, чтобы оценить состояние дел. По его словам, по итогам этих посещений в правоохранительные органы были направлены материалы по тратам в рамках проекта, финансируемого ЕБРР и Европейским союзом. Напомним, Бишкеку выделили 22 миллиона евро на рекультивацию старой свалки, открытие новой и строительство сортировочной линии.

Однако новоизбранный градоначальник усомнился в честности проведенных закупок, а потому просит компетентные структуры дать свою оценку.

Кроме того, на днях подписан меморандум с турецкой компанией о строительстве мусороперерабатывающего завода. Но Айбек Джунушалиев пообещал не спешить с принятием окончательных решений, а предварительно все хорошо изучить и оценить.