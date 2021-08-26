Погода
$ 84.50 - 84.82
€ 98.15 - 99.47

В Таджикистане семьям погибших в приграничном конфликте выделили земли

303  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель города Исфара Баховаддин Баходурзода выделил приусадебные участки 10 семьям погибших во время приграничных столкновений, произошедших 28-29 апреля в Исфаре. Об этом сообщает издание "Азия-Плюс".

"Приусадебные участки предоставлены восьми семьям из джамоата Чоркух, 1 семье из джамоата Ворух и 1 семье из джамоата Сурх, а также спортсмену Мухаммадхудже Якубову и двум малообеспеченным семьям города", - сообщил "Азия-Плюс" пресс-секретарь председателя города Зубайдулло Шомадов.

Он отметил, что земельные участки выделены в 14 микрорайоне Исфары, который находится в одном километре от центра города.

По его словам, положение семей, пострадавших и погибших в приграничных конфликтах, процесс обучения их детей постоянно находится под контролем исполнительной власти Исфары.

"Предоставление земельного участка - это еще не все. Ожидается, что в будущем за счет внутренних ресурсов усилиями предпринимателей будет оказана всевозможная помощь семьям жертв конфликта", - отметил пресс-секретарь.

В ходе беседы с семьями погибших мэр Исфары Баховаддин Баходурзода подчеркнул, что героизм отважных сынов Родины никогда не будет забыт и жертвы героев времени, которые защищали свою землю, навсегда останется в истории.

Сразу после конфликтов от имени президента страны Эмомали Рахмона семьям погибшим в ходе конфликта на таджикско-кыргызской границе оказали финансовую помощь по 70 тыс. сомони ($6,2 тыс), также им помогли предприниматели.

Спустя два месяца в Исфаре построили новые дома вместо разрушенных в приграничном конфликте. Ключи от новых домов жителям сёл Сомониён и Ходжаи Аъло вручил сам председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405489
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  