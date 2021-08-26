В Таджикистане семьям погибших в приграничном конфликте выделили земли

Председатель города Исфара Баховаддин Баходурзода выделил приусадебные участки 10 семьям погибших во время приграничных столкновений, произошедших 28-29 апреля в Исфаре. Об этом сообщает издание "Азия-Плюс".

"Приусадебные участки предоставлены восьми семьям из джамоата Чоркух, 1 семье из джамоата Ворух и 1 семье из джамоата Сурх, а также спортсмену Мухаммадхудже Якубову и двум малообеспеченным семьям города", - сообщил "Азия-Плюс" пресс-секретарь председателя города Зубайдулло Шомадов.

Он отметил, что земельные участки выделены в 14 микрорайоне Исфары, который находится в одном километре от центра города.

По его словам, положение семей, пострадавших и погибших в приграничных конфликтах, процесс обучения их детей постоянно находится под контролем исполнительной власти Исфары.

"Предоставление земельного участка - это еще не все. Ожидается, что в будущем за счет внутренних ресурсов усилиями предпринимателей будет оказана всевозможная помощь семьям жертв конфликта", - отметил пресс-секретарь.

В ходе беседы с семьями погибших мэр Исфары Баховаддин Баходурзода подчеркнул, что героизм отважных сынов Родины никогда не будет забыт и жертвы героев времени, которые защищали свою землю, навсегда останется в истории.

Сразу после конфликтов от имени президента страны Эмомали Рахмона семьям погибшим в ходе конфликта на таджикско-кыргызской границе оказали финансовую помощь по 70 тыс. сомони ($6,2 тыс), также им помогли предприниматели.

Спустя два месяца в Исфаре построили новые дома вместо разрушенных в приграничном конфликте. Ключи от новых домов жителям сёл Сомониён и Ходжаи Аъло вручил сам председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.