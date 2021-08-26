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Мэр Джунушалиев: у меня нет бизнеса и открывать его я не собираюсь

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- Сергей Швец
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На пресс-конференции после своего назначения Айбек Джунушалиев заявил журналистам, что пришел работать, а не пиариться.

- Я являюсь государственным служащим, - отметил мэр. – Знаете, среди работников государственных структур очень много тех, кто не пиариться в СМИ, а занимается ежедневной работой на благо страны.

- И никогда не было такого, чтобы я просил для себя должности в тех или иных министерствах и ведомствах. И свое назначение на должность и.о. мэра я тоже не обсуждал, не задавал вопросов. Это работа.

При этом Айбек Джунушалиев подчеркнул, что никогда не имел собственного бизнеса и не собирается его открывать. А потому все свое время и силы он будет тратить на развитие столицы.

Кстати, журналисты напомнили ему, что многие из его предшественников оказались на скамье подсудимых. Не боится ли он подобной участи?

- Как говориться, волков бояться – в лес не ходить, - ответил градоначальник. – Будем все делать так, как предписывает закон, чтобы не возникало никаких вопросов к нашей работе.

Айбек Джунушалиев также выразил мысль, что не будет оценивать работу прежних мэров. Но заметил, что многим подразделениям муниципалитета не хватает должного контроля над их деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/405490
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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