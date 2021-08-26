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В Бишкеке пройдет международный турнир по пятиборью памяти Юрия Хоришко

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- Вячеслав Аникин
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В Бишкеке с 9 по 10 сентября пройдет международный турнир по современному пятиборью, посвященный памяти трехкратного чемпиона мира среди юниоров кыргызстанца Юрия Хоришко.

-Это был отличный, многообещающий спортсмен, - сообщил корреспонденту VB.KG главный тренер сборной Кыргызстана по этому виду спорта Виктор Мальцев, - несомненно, Юрий мог бы с блеском выступать и в турнирах среди взрослых пятиборцев, но его здоровье не выдержало физических нагрузок. Турнир в честь памяти Хоришко в нашей стране проводится с 2005 года.

На этот раз в Бишкек должны приехать, по словам Мальцева, сборные Казахстана, Узбекистана, России, Китая и некоторых других стран. Соревнования будут проводиться в Республиканской конно-спортивной школе, Главной спортивной арене республике имени Долена Омурзакова, плавательном бассейне "Дельфин".В состав сборной Кыргызстана войдут ведущие пятиборцы Родион Хрипченко, Темирлан Айтимбеков, Илья Мягких, Бекзад Азамат уулу, Татьяна Швайберова и другие спортсмены.

А в октябре у пятиборцев Кыргызстана - новый экзамен -чемпионат Азии в Южной Корее. Так что мемориал Юрия Хоришко станет одним из главных этапов в подготовке нашей дружины к первенству континента.


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URL: https://www.vb.kg/405493
Теги:
пятиборье, Кыргызстан
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