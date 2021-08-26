Талибы заинтересованы в мирной границе со странами Центральной Азии

Движение "Талибан" заинтересовано в мирной границе с государствами Центральной Азии. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Я думаю, что "Талибан" заинтересован в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю и экономическое сотрудничество, в том числе транспортные проекты, энергетические проекты и так далее", - сказал российский дипломат.

В отношении возможностей взаимодействия, в частности, с Россией он отметил: "Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу".

По мнению Жирнова, "альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну".

Что касается возможного состава новой администрации Афганистана, посол полагает, что сейчас еще рано называть конкретные имена: "Я думаю, что состав новой администрации будет скоро объявлен. Насколько я знаю, уже сейчас портфели раздаются…Я знаю, что у них сейчас очень активный мыслительный процесс в этом направлении, коллективный, коллегиальный процесс, в том числе активные контакты с различными неталибскими силами Афганистана. Собственно говоря, инклюзивное правительство - это один из тезисов талибов в переговорах с Панджшером".

Дмитрий Жирнов также сообщил, что талибы не хотят устраивать резню в провинции Панджшер, где сейчас находятся силы сопротивления. И считает, что у бойцов, противостоящих боевикам, нет никаких шансов. Также дипломат заявил, что сторонники террористической организации "Исламское государство" избегают столкновения с талибами: "Я так понимаю, что игиловцы спрятались, потому что стычек нет. Игиловцев не много, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно чем закончится, поэтому они спрятались", - сказал посол в эфире "Соловьев.Live".

Как сообщал ранее Жирнов, посольство РФ в эти дни охраняют талибы: "Ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет".

Эвакуацию своих посольств сейчас проводят многие западные страны, в том числе США, Германия, Франция и другие. По информации СМИ, свою деятельность не остановили здесь, помимо российских, дипломаты Казахстана, Кыргызстан Таджикистана, Узбекистана, Китая, Турции, Ирана, Индонезии, Пакистана.

Ранее управление гражданской авиации Афганистана постановило, что все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Кабул. Полеты осуществляют лишь военные самолеты. Так, четырмя бортами военно-транспортной авиации РФ 25 августа была проведена эвакуация более 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.