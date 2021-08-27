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"Мой любимый Кыргызстан" глазами кыргызских художников

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- Анастасия Карелина
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Выставка "Мой любимый Кыргызстан" открылась в филиале "Галереи М". Экспозиция посвящена 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Столичная "Галерея М" к юбилею страны и собственному юбилею (галерее также исполняется 30 лет) приготовила поклонникам искусства хороший подарок – цикл тематических выставок "Мой любимый Кыргызстан". Первая из экспозиций, носящая такое же название, уже открылась. Увидеть представленные на ней произведения в самом филиале "Галереи М", расположенном на 4 этаже ЦУМ-2, и АртХолле при ней могут все желающие.

Участниками большого юбилейного проекта стали более пятидесяти известных кыргызских художников. Это Алексей Каменский, Таалайбек Усубалиев, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Сапар Торобеков, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Сабиджан Бабаджанов, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Алмагуль Болокова, Владимир Файзыев, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев, Кадыр Беков, Наталья Копелович, Ринат Ханафеев, и многие, многие другие. Организаторы хотели показать публике все многообразие отечественного искусства.

Цикл состоит из четырех выставок. Первая продолжит свою работу до 14 сентября. Затем 15 сентября ее сменит экспозиция "Портрет художника, или взгляд на себя". Ей на смену 29 сентября придет выставка под названием "Десять остановок на Шелковом пути, II часть". И завершит цикл "Творческий тандем". Эта экспозиция будет работать с 13 по 26 октября.


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URL: https://www.vb.kg/405500
Теги:
выставка, День независимости, искусство, праздник, юбилей, ЦУМ
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