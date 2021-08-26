В машину главного "социал-демократа" Темирлана Султанбекова стреляли

Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков заявил о том, что в отношении него было совершено покушение.

По его словам, сегодня ночью примерно в 1:20 часов в него стреляли.

"... когда я возвращался с последней рабочей встречи, произошёл выстрел в машину, именно в то место, где я всегда сижу. Дорога полностью освещена, кроме 30-40 метров именно этого отрезка, где произошёл выстрел. Выстрел был громким и точным, звук был очень сильным. Мой водитель резко усилил скорость", - рассказал политик на своей странице в соцсетях.

Со слов Султанбекова, через час, вернувшись на место покушения, они заметили человека "вдалеке за деревом". Он якобы скрылся после того, как его начали снимать.

"Сегодня поговорил с знающими людьми, утверждают, что выстрел был произведён из травматического пистолета 9 мм. Возможно, целью этой акции было испугать меня или предупредить о чём-то.

Неделей ранее меня удивило, что даже в авторитетных СМИ появилась абсолютно ложная информация, что якобы меня кто-то избил в партии- тогда я не понял, кем и в каких целях распространяется фейковая информация. Сейчас же я предполагаю, что этим самым готовили почву для вбивания в голову людям информации, что это стреляли сопартийцы.

Возможно, кто-то думает этим испугать, но я даже представить не могу, кому я так не понравился. Скажу одно: я не испугался и пугаться не собираюсь, проживу столько, сколько отведено Богом и не прекращу свою деятельность. Всем мира и добра!", - написал Темирлан Султанбеков.