Сотрудник "Зеленхоза" Сабыр Кудайбергенов знает каждый дуб на Эркиндике

Каждый горожанин хотя бы раз гулял по всеми любимому бульвару, но не каждый знает его историю. После распада Советского Союза проспект Дзержинского был переименован в бульвар Эркиндик в честь обретенной нашей страной независимости.

Мало кто знает, что у этого бульвара есть свой "хозяин", именно так его называют частые посетители бульвара. Сотрудник "Зеленхоза", поливщик – Сабыр Кудайбергенов.

Он ухаживает за городскими растениями уже 25 лет. Зелень бульвара, начиная от улицы Линейной (ЖД Вокзал) и заканчивая проспектом Жибек-Жолу – его рабочий надел.

Не жалея сил, надев свои резиновые сапоги, взяв в руки лопату он старается уделить внимание каждому своему зеленому подопечному. Вскапывает лунки, по необходимости чинит поливочные стояки и очищает заторы в арыках.

Несмотря на преклонный возраст, он и не думает уходить на пенсию, говорит, что никому не сможет доверить свои деревья. В тяжелый для всех период маловодья он работал в две смены вместе со своим сыном, стараясь уберечь свой бульвар от зноя.

- Эти деревья дают силу, - уверен Сабыр байке.