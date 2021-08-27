Погода
$ 84.53 - 84.80
€ 98.15 - 99.47

Сотрудник "Зеленхоза" Сабыр Кудайбергенов знает каждый дуб на Эркиндике

125  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Каждый горожанин хотя бы раз гулял по всеми любимому бульвару, но не каждый знает его историю. После распада Советского Союза проспект Дзержинского был переименован в бульвар Эркиндик в честь обретенной нашей страной независимости.

Мало кто знает, что у этого бульвара есть свой "хозяин", именно так его называют частые посетители бульвара. Сотрудник "Зеленхоза", поливщик – Сабыр Кудайбергенов.

Он ухаживает за городскими растениями уже 25 лет. Зелень бульвара, начиная от улицы Линейной (ЖД Вокзал) и заканчивая проспектом Жибек-Жолу – его рабочий надел.

Не жалея сил, надев свои резиновые сапоги, взяв в руки лопату он старается уделить внимание каждому своему зеленому подопечному. Вскапывает лунки, по необходимости чинит поливочные стояки и очищает заторы в арыках.

Несмотря на преклонный возраст, он и не думает уходить на пенсию, говорит, что никому не сможет доверить свои деревья. В тяжелый для всех период маловодья он работал в две смены вместе со своим сыном, стараясь уберечь свой бульвар от зноя.

- Эти деревья дают силу, - уверен Сабыр байке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405511
Теги:
День независимости, озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  