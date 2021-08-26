Сегодня с 17:00 до 22:00 проезд вокруг площади Ала-Тоо будет закрыт

В Бишкеке в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости дороги в районе площади Ала-Тоо будут перекрыты. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции.

Сообщается, что проезд будет закрыт сегодня, 26 августа, с 17:00 до 22:00.

Будут перекрыты следующие улицы:

- проспект Чуй - от бульвара Эркиндик до ул.Орозбекова;

- Старая площадь, участок ул.Абдымомунова - от бульвара Эркиндик до ул.Орозбекова.

27 августа проезд на Старую площадь будет закрыт на целый день, так как здесь будет проходить межнациональный фестиваль.