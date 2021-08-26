Военные Кыргызстана улучшили свои показатели в танковом биатлоне

В подмосковном Алабино состоялись заезды вторых экипажей первого и второго дивизиона конкурса "Танковый биатлон" – в рамках его первого этапа под названием "Индивидуальная гонка". В заездах приняли участие команды России, Китая, Узбекистана, Лаоса, Кыргызстана и Мьянмы.

В упорной борьбе экипажи первого дивизиона показали следующие результаты: Россия – 19 мин. 18 сек., Китай – 20 мин. 13 сек., Узбекистан – 22 мин. 35 сек.

Во втором дивизионе команда Лаоса завершила гонку с результатом 33 мин., несмотря на возникшие проблемы из-за которых была произведена замена танка. Танкисты из Мьянмы завершили заезд с итоговым временем 26 мин. 47 сек. Лучшее время показали танкисты Кыргызстана, которые прошли трассу за 26 мин. 15 сек.

По итогам этой гонки вторые экипажи улучшили результаты своих команд в общем зачете, отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Согласно условиям конкурса, каждый экипаж проходит по три круга (3-5 км) с выполнением трех стрельб. На первом круге она выполняется из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами по трем целям ( мишень "Танк"), на втором - из зенитного пулемета (цель - мишень "Вертолет"), на третьем круге - из спаренного пулемета ПКТ (мишень "РПГ").

Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени за прохождение дистанции. Двенадцать команд конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам "Индивидуальной гонки", выходят в полуфинал этапа "Эстафета".

В каждую команду входят по четыре танковых экипажа -три основных и один запасной ( в общей сложности 12 человек). Еще двое составляют тренерскую группу, шестеро - отделение технического обеспечения.

При этом белорусские военнослужащие выступают на танках Т-72, прошедшие модернизацию на оборонных предприятиях республики, а китайские - на танках Type 96. Все остальные сборные участвуют на танках Т-72Б3 российского производства. Команда Вооруженных сил Кыргызстана на этом этапе конкурса выступает на бронированных машинах желтого цвета.