В Кыргызстане пройдут Международные спортивные игры стран СНГ и ШОС

Международные спортивные игры стран СНГ и ШОС пройдут 4-12 сентября в Кыргызстане, в селе Бактуу-Долонту Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества стран СНГ, при поддержке которого проводится этот турнир.

Он организован Кыргызским Республиканским советом Добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов во взаимодействии с и Агентством физической культуры и спорта Кыргызстана.

Непрофессиональные спортсмены из стран СНГ, а также Китая, Монголии и Пакистана соберутся на берегу Иссык-Куля в двадцатый раз. Девиз соревнований: "Азия – регион содружества и мира".

Общее число участников этих массовых стартов превысит, как проинформировали в МФГС, две тысячи человек. Все они прошли предварительные отборочные туры в своих странах и будут соревноваться по 20 видам спорта: дартсу, мини-футболу, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, волейболу, стритболу, армрестлингу, гиревому спорту, лёгкой атлетике, перетягиванию каната, легкоатлетическому массовому забегу, пляжному футболу, пляжному волейболу, борьбе, пляжному регби, борьбе сумо.

Помимо традиционных состязаний в спортсмены смогут попробовать свои силы в национальной борьбе "Алыш" (битва на поясах) и принять участие в конкурсе "Баатыр Исык-Куля". Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в различных возрастных группах.

В Кыргызстане также встретятся и тренеры, эксперты профессионального сообщества, которые обсудят перспективы развития и популяризации массового спорта. Почетными гостями соревнований известные спортсмены стран СНГ.

Торжественная церемония открытия Игр состоится 5 сентября.