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За жестокость к животным в Узбекистане будут лишать свободы

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В Уголовный кодекс Узбекистана ввели статью 202-1 "Жестокое обращение с животными". Об этом сообщает Telegram-канал Минюста.

Под жестоким обращением понимается истязание животных или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, повлекшее их гибель либо увечье. Уголовная ответственность наступит в случае, если человек совершил преступление после применения административного взыскания за такие же действия. Ему грозит одно из следующих видов наказаний:

- штраф в размере от 25 до 50 БРВ (базовая расчетная величина, составляет 245 тысяч сумов или $23);

- обязательные общественные работы до 240 часов;

- исправительные работы до 1 года;

- ограничение свободы до 6 месяцев или лишение свободы до 6 месяцев.

Статья 202-1 будет введена в действие 26 ноября 2021 года. До тех пор живодерам грозит лишь административная ответственность: согласно статье 111 Административного кодекса, максимум - штраф от трех до пяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/405528
Теги:
Узбекистан, животные
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