Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка поступила в МГУ

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет Алиса Теплякова поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова на факультет психологии. Об этом "Ленте.ру" сообщила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

"Да, она поступила", - сказала Долгих. Приказы о зачислении поступивших на контрактной основе будут подписаны ректором вуза позже, уточнила она.

Ранее отец Алисы Евгений Тепляков заявил, что оплатил обучение дочери в МГУ. В разговоре с "Лентой.ру" он отмечал, что финансово семья может себе это позволить. Евгений уверен, что высшее образование его девятилетней дочери нужно именно сейчас. По его мнению, у ребенка не должно возникнуть проблем с социализацией.

На бюджет МГУ девятилетняя Теплякова не прошла. За вступительный экзамен она набрала 48 баллов. Однако завершить пятилетнее обучение в специалитете психфака девочка собирается за два года. Если это произойдет, то на момент окончания вуза Тепляковой будет не больше 11 лет.