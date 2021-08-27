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Известная российская актриса Екатерина Васильева стала монахиней

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Народная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом в своем Telegram-канале написала ее коллега Мария Шукшина, опубликовав фото Васильевой в монашеском облачении.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!" - написала Шукшина.

Народной артистке 76 лет. За свою карьеру в кинематографе она снялась в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Чародеи".

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/405533
Теги:
кино, Москва
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