Известная российская актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом в своем Telegram-канале написала ее коллега Мария Шукшина, опубликовав фото Васильевой в монашеском облачении.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!" - написала Шукшина.

Народной артистке 76 лет. За свою карьеру в кинематографе она снялась в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Чародеи".

Источник: moslenta.ru