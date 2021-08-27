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Премьер-министр КР открыл уникальный морфологический центр МУК

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- Нина Ничипорова
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Сегодня при Международной школе медицины Международного университета Кыргызстана открылся научно-исследовательский учебный морфологический корпус. О том, насколько он значим для страны, говорит тот факт, что на его открытие приехал премьер –министр КР Улукбек Марипов.

"В этом центре 18 современных лабораторий – судебно-медицинской экспертизы, химии, молекулярной биологии и другие. Все они оборудованы по международным стандартам. Лаборатория микробиологии имеет статус второй биобезопасности, то есть в ней можно работать с вирусами. У нас имеется единственный пока в стране современный электронный микроскоп и много аппаратов последнего поколения для проведения суперточных исследований", - сказал VB.KG ректор Международной школы медицины Международного университета Кыргызстана, академик НАН Асылбек Айдаралиев.

По его словам, здесь будут не только учить студентов, но и готовить специалистов по десяти направлениям, например, доктор философии. А также кандидатов и докторов медицинских наук. В МУК созданы три специализированных совета по защите диссертаций.

"В этом центре будут развернуты серьезные научные исследования. Для этого имеется все необходимое, а главное – специалисты, в том числе молодые талантливые и перспективные ученые. В ближайшие дни начнет работать лаборатория судебно-медицинской экспертизы. С помощью новейшей аппаратуры мы можем проводить различные исследования, в том числе генетическую экспертизу, которая пока в нашей республике не проводится. И, разумеется, ставить точнейшие посмертные диагнозы. Наши сотрудники уже плотно работают совместно с МВД", - добавил академик Айдаралиев.

Как он отметил, сегодня на заседании с участием премьер –министра Улукбека Марипова мы обсудим вопросы борьбы со СПИДом в стране и какие меры надо предпринять для предотвращения распространения коронавируса.

Как сказал глава кабмина Улукбек Марипов, "сегодня мы открываем уникальный научно-исследовательский учебный морфологический корпус. Об этом свидетельствует новейшее оборудование, современные учебно-практические материалы, лаборатории и аудитории. Все это говорит о приверженности университета к соблюдению международных норм и требований, предъявляемых к образованию. Мы гордимся успехами университета, который вносит достойный вклад в устойчивое развитие всей страны".

Как особо подчеркнул Марипов, Международная школа медицины является членом многих международных альянсов, она подписала договоры о сотрудничестве с медицинскими учреждениями Юго-Восточной Азии. Школа вошла в Австралийский и Канадский медсоветы, которые признали дипломы ее выпускников. Международная школа медицины МУК подписала соглашение с Международным университетом РИФА в Пакистане о выдаче двойного диплома.


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URL: https://www.vb.kg/405534
Теги:
наука, судмедэкспертиза, Улукбек Марипов
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