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В Национальной библиотеке обсудили вопросы становления и развития КР

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- Анастасия Карелина
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В Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова открылась книжно-иллюстративная выставка "Кылымдарды карыткан кыргыз мамлекети" и состоялся Круглый стол, где гости обменялись мнениями о становлении суверенитета и культурно-гуманитарном развитии страны за годы независимости. Оба события приурочены к 30-летию независимости КР.

Книжно-иллюстративная выставка, которую сотрудники библиотеки представили вниманию посетителей, состоит из трех разделов. Первый – "…Азаттыгың кут болуп түбөлүккө, Алгалай бер, алтын уям Кыргызстан!...". В нем собраны книги, публикации, научные работы и исследования, фотоматериалы, касающиеся истории развития Кыргызской Республики. Во втором – "…Байыртадан дүйнө элине таанылган, Данкталган улууу элсин сыймык менен…" можно познакомиться с материалами о становлении суверенитета республики. И в третьем "…Дүркүрөп өлкөм жаңырды, Дүйнөгө кыргыз таанылды…" отражены международные связи Кыргызстана. Здесь также собраны материалы, касающиеся образования, культуры и искусства нашей республики.

Что касается Круглого стола, то за ним собрались чтобы обменяться мнениями общественные деятели, представители сфер образования и культуры, преподаватели вузов, журналисты. Приняла участие в дискуссии и заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Салтанат Аманова.


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URL: https://www.vb.kg/405538
Теги:
библиотека, выставка, День независимости, книги, история
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