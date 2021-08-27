Экономические дела: "ГСБЭП использовался как инструмент давления на бизнес"

Генеральная прокуратура должна взять под особый контроль затянувшиеся экономические дела, возбужденные еще финансовой полицией. Такова позиция Антикоррупционного делового совета при президенте, которая была озвучена сегодня, 27 августа, на круглом столе "Проблемы и пути решения по улучшению системы урегулирования коммерческих и административных споров в КР".

По мнению экспертов АДС, после ликвидации ГСБЭП и АКС при ГКНБ бизнес вздохнул с облегчением. Ведь есть доказательства предполагать, что ГСБЭП фактически использовался как инструмент давления на одного из участников процесса по экономическим делам, которые должны были решаться сугубо в рамках гражданско-правового законодательства.

"Немаловажным фактором при проведении расследования и обоснованности принимаемых решений со стороны следователей является низкий профессиональный потенциал самих районных следователей внутренних дел, органов прокуратуры, а также коррупционные соблазны. Из-за незнания или же неправильного трактования законодательства КР, неправильно выносимых определений со стороны следователей, судом выносятся необоснованные санкции, аресты и приговоры", - сказал эксперт АДС Айдар Мамбеткадыров.

По его словам, очень много уголовных дел крутятся годами в судебных инстанциях и в следствии, отнимая силы и средства сторон, оказывая негативное влияние на инвестиционный климат. При этом по категориям подобных дел, рассматриваемых три и более лет, объем инвестиций составляет не менее 1 млн. долларов США.

"Передача подобных дел в МВД повлечет дальнейшую волокиту, что напрямую отражается на инвестиционном климате страны. Экономические дела необходимо выделить в отдельную категорию, провести их инвентаризацию, уголовные дела, которые тянутся свыше 3-х лет нужно прекратить и пусть экономические споры дальше рассматриваются в административных судах и судах общей юрисдикции", - заключил Мамбеткадыров.