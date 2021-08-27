Во время взрыва на складе воинской части в РК погибли пятеро военных

В Казахстане произошли взрывы на складе воинской части. Погибли пятеро военнослужащих, министр обороны заявил о готовности уйти в отставку, пишет "Медуза".

Вечером 26 августа в воинской части вблизи города Тараз в Жамбылской области Казахстана произошла серия взрывов.

В результате пострадали 66 человек, еще пятеро военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в Казахстане. Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку в связи с инцидентом.

В Минобороны Казахстана уточнили, что на складе произошло шесть взрывов. Момент одного взрыва попал на видео.