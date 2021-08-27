Кыргызстан будет представлен на кинофестивале имени Тарковского в России

Фильмы из девяти стран (в том числе из Кыргызстана покажут на Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало". Он, как сообщили в Министерстве культуры РФ, будет проходить в России, в Ивановской области в августе с 27 по 31 августа.

Юбилейный, пятнадцатый по счету фестиваль откроется в День российского кино, 27 августа, в Юрьевце - городе, где провел свое детство Андрей Тарковский. Ведущим церемонии открытия станет художественный руководитель московского театра "Гоголь-центра" Алексей Агранович. Посетить мероприятия фестиваля смогут все желающие, необходимым требованием является соблюдение социальной дистанции.

В основном конкурсе "Зеркала" представлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.

"Прошлогодний фестиваль имени Тарковского прошел онлайн, нынешний перекочевал с начала на конец лета, но все же обещает быть "реальным" – с показами в кинотеатрах, обсуждениями фильмов, общением их создателей и зрителей. Обсудить будет что: конкурсная программа этого года разнообразная и насыщенная. Некоторые фильмы сняты известными и опытными, другие – начинающими режиссерами, но все они наделены ярко выраженной индивидуальностью. Авторское начало лежит в основе того отбора, который мы проводим для фестиваля, освященного именем Андрея Тарковского – одного из самых талантливых и бескомпромиссных авторов в истории мирового кино. То, как заложенная им традиция продолжается и развивается в новом культурном пространстве 21-го века – это и есть главный сюжет фестиваля "Зеркало", - говорит его программный директор Андрей Плахов.

В жюри XV МКФ имени Андрея Тарковского "Зеркало" вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино "Revolver" Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).

Помимо основного жюри, конкурсную программу будет судить жюри молодых критиков "Голос", которое отдаст свой приз одному из конкурсных фильмов. На фестивале также традиционно работает жюри ивановских зрителей. В него входят люди, принимающие активное участие в культурной и общественной жизни города ,они вручают приз лучшему фильму российской программы "Свои".

Кыргызстан на фестивале представляет картина режиссеров Бакыта Мукула и Дастан Жапар уулу "Дорога в Эдем" ("Акыркы коч") – черно-белая притча о яркой дружбе. Мировая премьера второй совместной работы этих режиссеров состоялась в ноябре 2020 года на МКФ "Темные ночи" (Таллинн, Эстония). В январе 2021-го фильм удостоился гран-при международного кинофестиваля в Дакке (Бангладеш) и был отобран для участия в конкурсной программе "Восточная перспектива" МКФ "Фаджр" в Тегеране (Иран).