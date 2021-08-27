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Театр кукол познакомит детей с государственными символами Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 29 августа открывает новый сезон праздничным мероприятием, посвященным 30-летию независимости страны.

Как рассказал корреспонденту VB.KG художественный руководитель театра, режиссер Нурлан Асанбеков, коллектив возвращается к работе после пандемии, и для первой встречи с маленькими зрителями подготовил небольшое праздничное мероприятие.

- Мы решили, что День независимости пропустить нельзя. В этом году не просто проходящий праздник, а юбилей – 30-летие! Поэтому подготовили для детей небольшое представление. У них, конечно, пока еще не сильно обострено чувство патриотизма, тем не менее, познакомить мальчишек и девчонок с государственными символами – флагом, гербом, гимном мы можем, - пояснил Нурлан Асанбеков.

Гостей артисты будут встречать на улице перед театром. Затем представление продолжится в фойе. Ну, а затем малыши смогут уже в зале посмотреть репертуарный спектакль "Туулган Кун".

В театр в воскресенье приглашают всех желающих. В честь праздника вход на кукольное шоу на русском и кыргызском языках бесплатный.


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URL: https://www.vb.kg/405548
Теги:
День независимости, дети, праздник, театр
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