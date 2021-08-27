Сотрудники ГСИН возложили цветы к Мемориалу памяти погибших

Сегодня, 27 августа сотрудники ГСИН посетили историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит", могилу Ч.Айтматова и возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года.

На мероприятии, приуроченной 30-летию Независимости Кыргызской Республики, приняли участие руководители структурных подразделений Центрального аппарата ГСИН и ветераны уголовно-исполнительной системы.

В ходе мероприятия была отмечена деятельность начальника Учебного Центра ГСИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, полковника ГКНБ в отставке Абдрахманова Болотбека Джумашевичаи и Бубуйры Кыдыралиевой, установивших место расстрела в с. Чон-Таш 137 человек во время сталинских репрессий.

Б.Абдрахманов напомнил, что тела около 40 тысяч жертв политических репрессий в Кыргызстане в 1920-1950 годах до сих пор неизвестны.

Такие мероприятия проводится в целях патриотического воспитания и любви к Родине и знания её истории.

В музее комплекса сотрудники ознакомились с историей политического развития Кыргызской Республики