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Куда пойти в День независимости в Бишкеке? (полная программа по районам)

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане до Дня независимости республики остались считанные дни, и подготовка идет полным ходом. Программа обещает быть насыщенной. Известно, что в столице состоятся военный парад, парад трудящихся, вечерний концерт и салют. Однако организаторы пока не сообщают основную программу, которая пройдет на площади Ала-Тоо. Зато мэрия рассказала о праздничных мероприятиях, которые пройдут во всех районах столицы.

Свердловский район

28 августа с 9:30 часов на территории ШГ № 4 пройдет спартакиада среди структурных подразделений Свердловского района по аркан тартыш, настольному теннису, дартсу.

В 12:30 часов на территории ШГ № 4 проведут Кубок акима среди жителей района по мини-футболу.

31 августа с 11:00 до 13:00 часов на южной стороне площади Победы состоится конкурс "Фестиваль плова", конкурс рисунков на асфальте, брейк-данс баттл, будут организованы спортивные игры.

Первомайский район

С 27 по 31 августа с 10:00 до 19:00 часов около памятника У. Салиевой будет проходить этновыставка, ярмарка народных ремесленников "Оймо".

28 августа в 10:00 часов в квартале №68 жилого массива "Ак-Босого" пройдет праздничное мероприятие. В 14:00 часов в Доме престарелых (ул.Абая №93) состоится театрализованное представление "Об этапах развития КР".

31 августа пройдут праздничные мероприятия с выставкой национальных костюмов, рукоделия, рисунков, национальных блюд:

- в 12:00 часов по адресу: ул. Токтоналиева/Жаманбаева;

- в 14:00 часов в парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса;

- в 10:00 часов в Молодежном парке по улице Махатмы Ганди;

- в 14:00 часов в СОШ №83 (жилой массив "Бакай-Ата", ул. Бакай-Ата №95 а).

Октябрьский район

30 августа с 18:00 до 21:00 часов в парке Адинай будут проведены национальные и спортивные игры.

31 августа в 13:00 часов в парке Победы имени Д. Асанова будет проведен концерт ЦДТ "Шайыр-Балалык" и звезд кыргызской эстрады. Там же пройдет ярмарка национальных блюд "Дасторкон", привлечены специалисты для проведения мастер-классов по изготовлению украшений и национальных изделий, конкурс рисунков на тему: "Моя Родина-Кыргызстан".

В 11:00 часов в микрорайоне Кок-Жар № 3 будет установлена юрта с угощениями для жителей.

С 11:00 часов в МТУ №6 и №10 проведут спортивно-массовые игры и концерт.

В 13:00 часов в жилом массиве Кок-Жар по улице Куйручук №125, а в 10:00 часов в микрорайоне Тунгуч на площадке СШ № 73 будут установлены юрты с угощениями для горожан.

Ленинский район

28 августа с 10:00 часов в школе-гимназии №95 состоится финал кубка главы Ленинского района по 4 видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, дартс среди сотрудников муниципальных служб.

31 августа в 15:00 часов в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова пройдёт большой концерт, а рядом с ней установят шесть юрт, оформленных элементами национального прикладного искусства.

А по всему району организуют мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, поведут национальные (аркан тартыш, ордо) и спортивные игры: детская легкая атлетика, спортивная скакалка, дартс.


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URL: https://www.vb.kg/405552
Теги:
День независимости, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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