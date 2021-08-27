В Бишкеке пройдет концерт народного артиста России Олега Погудина

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 3 сентября состоится концерт народного артиста России Олега Погудина "Песня соединяет". Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Лауреат многих профессиональных премий, член Совета по культуре при президенте России, член жюри популярного Всероссийского конкурса "Синяя птица" в кыргызской столице выступит впервые.

Концерт Олега Погудина организован Министерством культуры Российской Федерации, Российским центром науки и культуры в рамках перекрестного года Российской Федерации в Кыргызской Республике и Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Олега Погудина публика знает, как исполнителя русского романса. В репертуаре артиста есть и классические произведения, созданные Чайковским, Рахманиновым, Глинкой, и романсы середины XX века.