Россия активизирует работу по защите прав зарубежных соотечественников

В России прорабатываются меры по дальнейшей защите прав соотечественников, проживающих за пределами страны. Эти меры, как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", будут касаться в том числе государств ближнего зарубежья.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал тревожными тенденции, которые в последнее проявились на постсоветском пространстве. По словам министра, прорабатывается целый ряд идей, которые касаются обеспечения прав соотечественников в языковой, культурной и других сферах

Также предусматривается изучить соответствующий опыт других стран в этой сфере. "Мы говорили про соотечественников за рубежом, и здесь, мне кажется, можно повнимательнее, мы это давно предлагаем, посмотреть на опыт зарубежных стран", - сказал Лавров. Он отметил опыт, в том числе, таких стран, как Польша, Венгрия, Сирия, Марокко и Алжир: "Они тоже очень активно работают. У некоторых из этих стран даже министерства называются "иностранных дел и соотечественников".

Подобная практика, считает глава МИД РФ, заслуживает более пристального внимания: "Может быть, посмотрят будущие депутаты Государственной думы, как можно через комитет по делам СНГ и соотечественников за рубежом использовать для дальнейшего развития законодательства на эту тему".

Отмечается, что все эти темы будут обсуждаться на Всемирном конгрессе российских соотечественников, который запланирован на октябрь. Ожидается, что в нём примет участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что депутатами Госдумы недавно был подготовлен законопроект, в котором предлагается не пускать в Россию тех, кто унижает людей по национальному, языковому, расовому или религиозному признакам, оскверняет воинские мемориалы и память защитников Отечества, искажает историю войны, клевещет на ветеранов, пропагандирует нацистскую символику, героизирует нацистов, отрицает факты, установленные Нюрнбергским трибуналом.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин внёс на ее рассмотрение законопроект о репатриации соотечественников. Документом предлагается внесение поправок в ряд федеральных законов, с тем, чтобы определить условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину - в Российскую Федерацию.

Законопроект, как заявлено, восполняет отсутствие репатриационной составляющей как ключевого пробела Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. И устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия "соотечественник". Предложено признавать таковыми лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на ее территории. Те соотечественники, кто свободно владеет русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, также могут получить право на репатриацию.