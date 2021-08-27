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В российских вузах возник недобор первокурсников

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- Евгений Денисенко
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Российские вузы не набрали необходимое число первокурсников и объявили дополнительный набор. К такому итогу привели изменения в правилах приема, в том числе отмена второй волны зачисления, cообщают российские СМИ.

Как поясняется, зачисление в вуз "во вторую волну" означает зачисление во второй этап, когда абитуриенты, не прошедшие на бюджетное отделение выбранного вуза на первом этапе, могли подать документы в другой университет, где шансов на поступление больше. В этом году такой способ поступления был отменен.

Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе, а раньше максимум на трех. Однако непосредственно перед зачислением они должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

На ситуацию также повлияло, что выпускники школ подают документы сразу на десять факультетов в одном вузе. Раньше, как подчеркнули эксперты, можно было максимум на три. Когда абитуриент окончательно определяется с выбором и отзывает документы с других направлений, появляются вакантные места.

В сложившейся ситуации, которую эксперты назвали уникальной, некоторые университеты объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Речь при этом идет как о платных, так и бюджетных местах, как о столичных, так и региональных вузах.

Выпускники, не поступившие в институты после смены правил приема, готовят петицию в Министерство науки и высшего образования РФ. А оно, как заявил глава ведомства Валерий Фальков, сейчас планирует обсудить с заинтересованными сторонами, стоит ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две волны или сохранить одну,

В числе абитуриентов, сдававших экзамены в российские университеты в ходе нынешней вступительной кампании, вновь были и граждане Кыргызстана. В минувшем учебном году в высших учебных заведениях РФ занимались свыше 15.5 тысячи кыргызстанцев, из них более 6.5 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.


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URL: https://www.vb.kg/405556
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