Погода
$ 84.53 - 84.80
€ 98.15 - 99.47

Оплатить штрафы за нарушения ПДД с 70% скидкой можно до 31 декабря

260  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

До 31 декабря 2021 года кыргызстанцы могут оплатить штрафы за некоторые нарушения ПДД со скидкой в 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

4 августа текущего года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях". Закон был принят Жогорку Кенешем 30 июня 2021 года.

Закон направлен на понижение штрафов за незначительные правонарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта и электротранспорта, а также на установление альтернативного вида взысканий в виде предупреждения или штрафа 1 категории за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами, лицами, управляющими гужевым транспортом, или погонщиками животных.

Законом устанавливается, что в случае уплаты штрафа за:

- нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;

- превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час;

- невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

- нарушение правил остановки или стоянки;

- несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение

правил движения по автомагистралям;

- невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

- нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

- нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

в течение тридцати календарных дней со дня получения постановления о наложении штрафа размеры их уменьшаются на 70 процентов.

Таким образом, размер штрафа в данном случае будет составлять – 300 сомов. При этом законом устанавливается, что штрафы по вышеперечисленным правонарушениям, за исключением нарушений правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности, не оплаченные до вступления в силу принятого закона, подлежат оплате в соответствии с его нормами с аннулированием пени и восстановлением льготного срока.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405557
Теги:
МВД, ПДД, президент, штраф, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  