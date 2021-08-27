Оплатить штрафы за нарушения ПДД с 70% скидкой можно до 31 декабря

До 31 декабря 2021 года кыргызстанцы могут оплатить штрафы за некоторые нарушения ПДД со скидкой в 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

4 августа текущего года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях". Закон был принят Жогорку Кенешем 30 июня 2021 года.

Закон направлен на понижение штрафов за незначительные правонарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта и электротранспорта, а также на установление альтернативного вида взысканий в виде предупреждения или штрафа 1 категории за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами, лицами, управляющими гужевым транспортом, или погонщиками животных.

Законом устанавливается, что в случае уплаты штрафа за:

- нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;

- превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час;

- невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

- нарушение правил остановки или стоянки;

- несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение

правил движения по автомагистралям;

- невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

- нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

- нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

в течение тридцати календарных дней со дня получения постановления о наложении штрафа размеры их уменьшаются на 70 процентов.

Таким образом, размер штрафа в данном случае будет составлять – 300 сомов. При этом законом устанавливается, что штрафы по вышеперечисленным правонарушениям, за исключением нарушений правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности, не оплаченные до вступления в силу принятого закона, подлежат оплате в соответствии с его нормами с аннулированием пени и восстановлением льготного срока.