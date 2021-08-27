В КР утвердили план мероприятий по защите собственности и инвесторов

Утвержден план мероприятий по реализации указа президента "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов". Соответствующее распоряжение подписал аредседатель кабмина Улукбек Марипов.
Документ принят в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.
План мероприятий включает в себя реализацию 16 задач, направленных в том числе на:
- обеспечение безопасности деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов;
- упрощение процедур налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов;
- разработку пакета законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, методики передачи части государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг;
- разработку и внедрение нового механизма оценки результативности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников (с акцентом на поддержку и защиту предпринимателей и их частной собственности);
- создание единого электронного портала по выдаче лицензий и разрешительных документов и обеспечение автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений.