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В КР утвердили план мероприятий по защите собственности и инвесторов

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- Александра Василькова
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Утвержден план мероприятий по реализации указа президента "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов". Соответствующее распоряжение подписал аредседатель кабмина Улукбек Марипов.

Документ принят в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

План мероприятий включает в себя реализацию 16 задач, направленных в том числе на:

  1. обеспечение безопасности деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов;
  2. упрощение процедур налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов;
  3. разработку пакета законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, методики передачи части государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг;
  4. разработку и внедрение нового механизма оценки результативности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников (с акцентом на поддержку и защиту предпринимателей и их частной собственности);
  5. создание единого электронного портала по выдаче лицензий и разрешительных документов и обеспечение автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений.


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URL: https://www.vb.kg/405559
Теги:
бизнес, инвестиции, экономика, Улукбек Марипов, Кабинет министров
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