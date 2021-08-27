Жителей Согдийской области обязали пошить себе военную одежду

В последние дни в Согдийской области лавки с военными тканями и готовой одеждой не знают отбоя от посетителей. Увеличились заказы по пошиву этой одежды в швейных мастерских. В этом году впервые сотни работников, в том числе, женщины, примут участие в военном параде в городах и районах. 7 сентября, за два дня до главного праздника страны, здесь пройдет военный парад. Об этом сообщает издание asiaplustj.info.

Репетиции к военному параду на местах начались утром 25 августа. В них, кроме офицеров запаса, участвуют учителя, бизнесмены, руководители дехканских хозяйств и представители местных органов власти, среди которых сотни женщин.

Хотя точное количество участников "маршировок" не известно, однако в настоящее время сотни людей в городах и районах обязали купить или пошить военную форму.

Молодой преподаватель одной из средних школ, отказавший назвать свое имя, сообщил "Азия-Плюс", что отдел образования города Гулистон обязал их купить военную форму.

По его словам, в этой форме не только учителя-мужчины, но и десятки учителей-женщин будут представлять сектор образования на главном военном параде города 7 сентября.

"Городской отдел образования купил ткань и сшил нам военную форму. Когда мы им сказали, что сами купим на рынке, они отказали в этом, сказав, что им теперь некуда будет деть купленную ткань", - сказал учитель.

Помимо учителей, в нескольких городах и районах Согдийской области местные власти обязали владельцев магазинов также шить военную форму и участвовать в военном параде.

Несколько предпринимателей, учителей и работников дехканских хозяйств в районах Ашт и Деваштич также рассказали "Азия-Плюс", что по поручению местных властей купили ткань и шьют форму.

"Это не наше поручение, а инициатива местных властей"

Любопытно, что Управление образования Согдийской области ничего не знает о происходящем. По крайней мере, так говорит.

Источник в Управлении сказал "Азия-Плюс", что никаких указаний о пошиве или покупке военной формы не было.

По его словам, 9 сентября в основных областных юбилейных мероприятиях в Худжанде официально примут участие 600 учителей и школьников в единой школьной форме. Источник добавил, что "указание надеть военную форму в городах и районах может быть инициативой местных властей".

Начальник отдела образования города Гулистон Нурмухаммад Мирзоев подтвердил, что в военном параде города примут участие 100 учителей - мужчин и женщин - в единой военной форме.

"Мы, учителя, не можем остаться в стороне, на военном параде в Гулистоне должны маршировать 1000 человек из всех сфер. Преподаватели не являются военнослужащими, а военная форма на параде - это демонстрация силы офицеров запаса, не более того", - объяснил он решение города.

"Рынок военной ткани стал востребованным"

На рынке "Атуш" и на нескольких производственных предприятиях в Худжанде и других городах торговля сегодня идет бойко. Продавцы говорят, что впервые видят, как китайские военные ткани становятся такими же востребованными, как отечественные.

Три метра такой ткани стоит от 15 до 20 сомони, отечественная - 30 сомони и более.

Илёс, оптовый торговец тканями на рынке "Атуш", говорит, что на этой неделе у них была очень хорошая продажа.

"Швеи государственных предприятий, у которых есть в наличии много готовой военной формы, приходили к нам, показали образцы, просили посылать к ним покупателей. Одна военная форма готовая стоит 280, 320 и 350 сомони. Из джамоатов даже приехали учителя, но так как для них это было дорого, они закупились в нашем магазине. Если шить из китайских тканей, то на одну форму может понадобится до 150 сомони", - сказал он.

Председатели джамоатов на рынке

На рынке корреспондент "Азия-Плюс" встретился с Атхамом Юсуповым, главой сельского совета Муджуни района Деваштич, который искал военную одежду. Тут она уже закончилась.

По словам Юсупова, от их села в военной одежде на параде должны выступить 150 человек, среди которых 50 женщин, но ткань для шитья, которая была закуплена ранее, уже закончилась.

"В нашем селе, помимо учителей и государственных служащих, военную форму шьют также предприниматели и руководители фермерских хозяйств. Стоимость этой ткани оплачивается за счет руководителей хозяйств и предпринимателей. Это не приказ, а инициатива самих членов джамоата, чтобы мы достойно отметитили юбилей независимости", - сказал он.

Глава джамоата Навгилем Исфары Ахмадходжа Хабибуллозода также пришел на рынок "Атуш" за военной формой.

В интервью "Азия-Плюс" он сказал, что предприниматели Исфары обещали из России перевести деньги на ткань.

"В швейной мастерской джамоата работники по собственной инициативе шьют военную форму для 350 человек. Я вот тут один метр ткани купил за 16 сомони, - говорит он. - После парада готовую одежду обратно заберем, чтобы на других военных учениях и мероприятиях передать людям".

"Заказов очень много, не успеваем"

В швейных цехах области очереди. По словам начальника швейной мастерской "Аленка" в Худжанде Гульчехры Ходжирахимовой, в последнюю неделю у нее очень много работы – они получили заказы от десятка городских и районных властей:

"Заказов по случаю празднования Дня независимости много, наряду с военными, теперь и от местных властей поступают заказы. Раньше такого не было, приходится иногда отказывать, не успеваем. Приезжают к нам из Исфары, Канибадама, Мастчоха, Ашта и даже из Пенджикента".

На рынках и в швейных цехах Согдийской области в поисках ткани можно сейчас увидеть руководителей практически всех джамоатов.

Всем им до 7 сентября необходимо сшить военную форму и принять участие в военном параде.