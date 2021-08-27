Погода
$ 84.53 - 84.80
€ 98.15 - 99.47

Для проезда автомобилистов в Бишкеке открыта улица Жолон

112  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для проезда автомобилистов в Бишкеке открыта улица Жолон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление капитального строительства.

В рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", за счет грантовых средств КНР реконструирован отрезок протяженностью 1200 метров.

Теперь автолюбители могут проехать по улице шириной 7 метров, а для пеших прогулок с обеих сторон дороги имеется тротуар шириной 1,5 метра.

Дорожно-строительные работы проведены с учетом обновления ирригационных сетей, с обеих сторон дороги установлены лотки для отвода воды от проезжей части.

Отмечается, что Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек, помимо улицы Жолон отремонтированы 9 улиц общей протяженностью 6900 метров.

В рамках договора подписанного между мэрией города Бишкек и Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов в Кыргызской Республике "China Road and Bridge Corpоration in Kyrgyzstan" реконструированы 60 городских дорог общей протяженностью более 70 км и построены 5 мостов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405571
Теги:
дороги, строительство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  