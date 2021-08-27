Для проезда автомобилистов в Бишкеке открыта улица Жолон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление капитального строительства.

В рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", за счет грантовых средств КНР реконструирован отрезок протяженностью 1200 метров.

Теперь автолюбители могут проехать по улице шириной 7 метров, а для пеших прогулок с обеих сторон дороги имеется тротуар шириной 1,5 метра.

Дорожно-строительные работы проведены с учетом обновления ирригационных сетей, с обеих сторон дороги установлены лотки для отвода воды от проезжей части.

Отмечается, что Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек, помимо улицы Жолон отремонтированы 9 улиц общей протяженностью 6900 метров.

В рамках договора подписанного между мэрией города Бишкек и Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов в Кыргызской Республике "China Road and Bridge Corpоration in Kyrgyzstan" реконструированы 60 городских дорог общей протяженностью более 70 км и построены 5 мостов.