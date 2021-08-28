В ОДКБ уделят пристальное внимание проблемам беженцев из Афганистана

Ситуацию с беженцами из Афганистана обсудил Координационный совет по борьбе с незаконной миграцией Организации Договора о коллективной безопасности. Его заседание, как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, прошло в Центре кризисного реагирования ОДКБ под председательством начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой.

В заседании принял участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Он обратил особое внимание, что 23 августа в режиме видеоконференцсвязи состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с повесткой "О ситуации в Афганистане и её влияние на безопасность государств-членов ОДКБ".

В числе вопросов, связанных с обеспечением безопасности, главы государств предметно рассмотрели ситуацию с беженцами и миграционными потоками из Афганистана. Президенты дали соответствующие поручения по выработке предложений для рассмотрения на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе. В этой связи Валерий Семериков подчеркнул необходимость пристального рассмотрения вопросов связанных с беженцами, которые включены в повестку заседания Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ.

Было определено, что члены данного совета продолжат на постоянной основе проводить мониторинг ситуации, связанной с перемещением граждан из Афганистана в поисках убежища. С учетом военно-политической ситуации в этой стране таджикская сторона в случае потенциальной угрозы массового пересечения границ государств ОДКБ лицами, ищущими убежище, направит информацию в Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности.

Также на заседании позитивно оценены результаты проделанной работы по контролю за миграционными процессами и противодействию незаконной миграции, подтверждена необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного противостояния ей.

Очередное заседание Координационного совета предусмотрено провести в 2022 году на территории Армения.

Как сообщают европейские СМИ, в ООН спрогнозировали появление 500 тысяч новых афганских беженцев в этом году из-за нестабильной ситуации в Афганистане. "Мы готовимся примерно к 500 тыс. новых беженцев в регионе. Это при самом пессимистичном сценарии", - заявила заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.