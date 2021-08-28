Улукбек Марипов обсудил с медиками актуальные вопросы здравоохранения

В Кыргызстане председатель Кабинета министров Улукбек Марипов провел встречу с медицинскими работниками и учеными. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Улукбек Марипов отметил, что пандемия COVID-19 показала особую важность развития медицины и роль медицинских работников в сохранении здоровья нации.

"Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность медицинским работникам за их самоотверженный и неоценимый труд. В период пандемии мы столкнулись с нехваткой медицинских кадров, отсутствием необходимого оборудования в медицинских учреждениях и лабораториях. Президент КР подписал Указ, направленный на развитие сферы здравоохранения. На сегодняшний день на здравоохранение выделяется более 17 млрд сомов из республиканского бюджета. Идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах, больниц в областях, обновляется материально-техническая база медицинских учреждений. В текущем году повышен размер заработной платы медицинских работников, на эти цели из бюджета выделено 1,8 млрд сомов. На выплату компенсаций медицинских работников, работавших в "красной зоне", в текущем году выделено 1,1 млрд сомов", – сказал он.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реформирования системы здравоохранения, вакцинации населения от COVID-19, меры дальнейшего противодействия распространению инфекции и другие актуальные вопросы.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках открытия морфологического корпуса международной школы медицины Международного университета Кыргызстана.

Улукбек Марипов осмотрел учебные лаборатории по гистологии, физиологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии, по биохимии, молекулярной биологии, оснащенные современным оборудованием и соответствующие международным стандартам, анатомический и патанатомический музеи.

Он отметил, что открытие уникального научно-исследовательского морфологического учебного корпуса позволит студентам, докторантам, преподавателям, научным сотрудникам активно заниматься научно-исследовательской деятельностью и тем самым поднять потенциал системы здравоохранения на новый качественный уровень.