В Бишкеке сотрудник патрульной милиции застрелил водителя

В Бишкеке вчера, 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины.

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека инцидент произошел примерно в 21.30 на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя. Экипаж Управления патрульной службы милиции (УПСМ) заметил, что по встречной улице двигался автомобиль марки "РАФ 4", которым управлял А.Ч. 1989 года рождения. Младший инспектор УПСМ Д.Ж. остановил этот автомобиль за нарушение ПДД.

"Водитель на месте оставил документы и внезапно уехал при его оформлении, при этом устроил скандал с инспектором патрульной милиции. По полученным предварительным данным, со слов инспектора патрульной милиции Д.Ж., через некоторое время А.Ч. вернулся и стал, навязывая устраивать разборки, оказывать давление на младшего инспектора патрульной милиции. После чего, начал провоцировать на конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с инспектором. На законные требования милиционера не реагировал, в ходе дальнейшего конфликта, произошёл случайный выстрел, в результате которого был смертельно ранен А.Ч.", - говорится в сообщении ГУВД столицы.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района. На место происшествия выехали руководство МВД, ГУВД г. Бишкек и прокуратуры Свердловского района.

Службой внутренних расследований МВД проводится служебная проверка.