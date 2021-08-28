Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.90 - 100.22

В Бишкеке сотрудник патрульной милиции застрелил водителя

141  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке вчера, 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины.

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека инцидент произошел примерно в 21.30 на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя. Экипаж Управления патрульной службы милиции (УПСМ) заметил, что по встречной улице двигался автомобиль марки "РАФ 4", которым управлял А.Ч. 1989 года рождения. Младший инспектор УПСМ Д.Ж. остановил этот автомобиль за нарушение ПДД.

"Водитель на месте оставил документы и внезапно уехал при его оформлении, при этом устроил скандал с инспектором патрульной милиции. По полученным предварительным данным, со слов инспектора патрульной милиции Д.Ж., через некоторое время А.Ч. вернулся и стал, навязывая устраивать разборки, оказывать давление на младшего инспектора патрульной милиции. После чего, начал провоцировать на конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с инспектором. На законные требования милиционера не реагировал, в ходе дальнейшего конфликта, произошёл случайный выстрел, в результате которого был смертельно ранен А.Ч.", - говорится в сообщении ГУВД столицы.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района. На место происшествия выехали руководство МВД, ГУВД г. Бишкек и прокуратуры Свердловского района.

Службой внутренних расследований МВД проводится служебная проверка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405584
Теги:
ГУВД, стрельба, убийство, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  