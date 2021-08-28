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Милиционеры Иссык-Куля проверяют туристов, прибывших из Пакистана

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане на побережье озера Иссык-Куль милиционеры проводят профилактические мероприятия среди иностранных граждан. Сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудники СПЭНМ ОВД Иссык-Кульского района проводят разъяснительные профилактические мероприятия с иностранными гражданами, в том числе и с гражданами Пакистана, которые следуют транзитом через Кыргызстан в ОАЭ и Саудовскую Аравию

В ходе беседы, милиционеры напоминают им о соблюдении законов КР. Кроме этого, правоохранители призывают их без острой необходимости не покидать гостиницы или пансионаты, а также рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, меры безопасности при купании.

Им напомнили о том, что в случае возникновения, каких либо вопросов, они могут связаться с Call-центр туристической милиции УВД Иссык-Кульской области, где иностранный гражданин, позвонив на номер 0705009102, может получить на английском или русском языках всю необходимую информацию.


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URL: https://www.vb.kg/405588
Теги:
Иссык-Кульская область, Пакистан, Патрульная милиция, Кыргызстан, Иссык-Куль
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