Милиционеры Иссык-Куля проверяют туристов, прибывших из Пакистана

В Кыргызстане на побережье озера Иссык-Куль милиционеры проводят профилактические мероприятия среди иностранных граждан. Сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудники СПЭНМ ОВД Иссык-Кульского района проводят разъяснительные профилактические мероприятия с иностранными гражданами, в том числе и с гражданами Пакистана, которые следуют транзитом через Кыргызстан в ОАЭ и Саудовскую Аравию

В ходе беседы, милиционеры напоминают им о соблюдении законов КР. Кроме этого, правоохранители призывают их без острой необходимости не покидать гостиницы или пансионаты, а также рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, меры безопасности при купании.

Им напомнили о том, что в случае возникновения, каких либо вопросов, они могут связаться с Call-центр туристической милиции УВД Иссык-Кульской области, где иностранный гражданин, позвонив на номер 0705009102, может получить на английском или русском языках всю необходимую информацию.