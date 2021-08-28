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С места стрельбы инспектором УПСМ - изъяты гильза и записи видеокамер

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- Н Крайнова
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В Бишкеке пресс-служба Главного управления внутренних дел столицы сообщила дополнительные подробности огнестрельного ранения мужчины на проспекте Жибек-Жолу.

Сообщается, что 27 августа примерно в 21:30 часов в УВД Свердловского района Бишкека, поступило сообщение о том, что возле мечети рядом с пересечением проспекта Жибек-Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Незамедлительно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, руководство ГУВД Бишкека, МВД и прокуратуры Свердловского района. По приезду было установлено, что гражданин А.Ч. 1989 года рождения получил огнестрельное ранение в область грудной клетки от произведённого выстрела младшим инспектором УПСМ Д.Ж.

Прибывшая бригада скорой помощи раненому А.Ч. оказали первую медицинскую помощь и провели реанимационные мероприятия, однако от полученного огнестрельного ранения, не приходя в сознание он скончался.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района города Бишкек.

В ходе осмотра места происшествия, на проезжей части дороги с западной стороны мечети, на поверхности асфальта, была обнаружена гильза в количестве 1 шт., следы вещества темно бурого цвета (предварительно кровь) и изъят тампон с веществом темно-бурого цвета. Также, из близлежащих видеокамер были изъяты записи и приобщены к материалам расследования.

Собранные материалы были направлены в прокуратуру Свердловского района Бишкека, далее переданы в производство УГКНБ по Бишкек по подследственности.

Данный факт прокуратурой Свердловского района Бишкек был зарегистрирован в ЕРПП по статье 321 ч.2., п.п. 1, 2 (Превышение власти, 2. То же деяние, совершенное: 1) с применением оружия или специальных средств; 2) с причинением по неосторожности тяжкого вреда) УК Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/405589
Теги:
ГУВД, стрельба, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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