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Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео

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- Н Крайнова
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В социальных сетях появилось видео, где зафиксирован момент смертельного выстрела патрульного милиционера в мужчину в Бишкеке.

На кадрах видно, что борьбы за пистолет или драки на кадрах нет. Патрульный милиционер и водитель автомашины Toyota RAV-4 сначала разговаривают на парковке. Затем водитель уезжает, а через некоторое время возвращается. Вскоре сотрудник патрульной милиции достал пистолет и выстрелил в водителя.

Напомним, в Бишкеке вчера, 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины. В ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с инспектором.


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URL: https://www.vb.kg/405592
Теги:
стрельба, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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