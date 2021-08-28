Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео

В социальных сетях появилось видео, где зафиксирован момент смертельного выстрела патрульного милиционера в мужчину в Бишкеке.

На кадрах видно, что борьбы за пистолет или драки на кадрах нет. Патрульный милиционер и водитель автомашины Toyota RAV-4 сначала разговаривают на парковке. Затем водитель уезжает, а через некоторое время возвращается. Вскоре сотрудник патрульной милиции достал пистолет и выстрелил в водителя.

Напомним, в Бишкеке вчера, 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины. В ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с инспектором.