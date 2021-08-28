В Кыргызстане пресечен канал незаконного ввоза праворульных авто

В Кыргызстане задержаны граждане Казахстана при попытке незаконного ввоза автотранспортных средств на территорию КР. Сообщает пресс-центр ГКНБ КР

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен и пресечен канал незаконного ввоза праворульных автотранспортных средств на территорию Кыргызстана.

В частности, 27 августа на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка- автодорожный" при попытке незаконного ввоза автотранспортных средств в КР задержана партия автомашин марки "Тойота "Эстима" с государственными номерными знаками КР.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного п.4 ч.2 ст.223 УК Кыргызской Республики.

В рамках этого дела, задержанные гражданин КР "Н.С." и граждане РК "С.Т." и "М.Х." в соответствии со ст.98 УПК КР взяты под стражи.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изучение всех обстоятельств данного факта и установлению возможных соучастников, в том числе из числа сотрудников государственного учреждения "Унаа" при ГРС ПКР.