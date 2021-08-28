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Мигранты из Кыргызстана стали участниками очередной драки в Москве

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- Евгений Денисенко
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Очередная массовая драка произошла вечером 27 августа в центре Москвы, на Бауманской улице. Среди задержанных оказались и уроженцы Кыргызстана.

По информации ГУ МВД по Москве, в драке приняли участие, в том числе, выходцы из стран Центральной Азии. Конфликтовавшие никаких посторонних предметов не использовали и к моменту приезда сотрудников полиции разбежались в разные стороны. Моменты столкновения попали на запись камеры видеонаблюдения.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются. "Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером еще одна драка между мигрантами из Центральноазиатского региона произошла в одном из хостелов Новой Москвы (территории, присоединённые в 2012 году к Москве в ходе масштабного проекта расширения российской столицы).

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, полиция забрала в отделение более 20 человек, затем часть из них была доставлена в центр временного содержания иностранных граждан. Гражданство участников инцидента не называется.

В отношении семи задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве. Как выяснилось, пятеро находятся на территории России нелегально или нарушили режим пребывания (проживания) в РФ для иностранных граждан. Суд посчитал нужным арестовать их на 12 суток. Решается вопрос о депортации виновных.

"Несмотря на то, что в МВД предупреждало, что будет депортировать иностранцев за участие в массовых потасовках, гости столицы из ближнего зарубежья продолжают выяснять отношения при помощи кулаков", - пишут российские СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/405601
Теги:
Россия, драка, Москва, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
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