В День независимости бишкекчан ждёт экскурсионный троллейбус

В Бишкеке в День празднования независимости для горожан, гостей столицы будет курсировать бесплатный экскурсионный троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что 31 августа троллейбус отправится в 13:00 часов от мясокомбината по улице Московской и последует по центральным улицам города Бишкек до микрорайона "Асанбай". Он будет работать до 15:00 часов.

Любой желающий может стать пассажиром специального рейса, где экскурсовод Бишкекского троллейбусного управления расскажет краткую информацию о достопримечательностях города.