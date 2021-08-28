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В День независимости бишкекчан ждёт экскурсионный троллейбус

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- Н Крайнова
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В Бишкеке в День празднования независимости для горожан, гостей столицы будет курсировать бесплатный экскурсионный троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что 31 августа троллейбус отправится в 13:00 часов от мясокомбината по улице Московской и последует по центральным улицам города Бишкек до микрорайона "Асанбай". Он будет работать до 15:00 часов.

Любой желающий может стать пассажиром специального рейса, где экскурсовод Бишкекского троллейбусного управления расскажет краткую информацию о достопримечательностях города.


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URL: https://www.vb.kg/405604
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, День независимости, Бишкек
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