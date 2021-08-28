Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.90 - 100.22

Репетиция военного парада к Дню независимости (много фото)

258  0
- Владимир Пирогов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Корреспондент VB.KG побывал на репетиции военного парада на площади Ала-Тоо и своими глазами увидел, как военные готовятся к празднику. В мероприятии были задействованы военнослужащие Минобороны, Погранслужбы ГКНБ, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны, МЧС, Внутренних войск, сотрудники Министерства внутренних дел и личный состав Академии МВД.

Всего в параде, посвященном 30-летию независимости Кыргызстна, примут участие более 2 тысяч человек.

Кроме того, по площади Ала-Тоо пройдет бронетанковая техника, БМП, БТР, артиллерийское вооружение, техника спецподразделений и так далее. Никаких показательных выступлений не будет, планируется только торжественное прохождение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405608
Теги:
День независимости, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  