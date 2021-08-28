Репетиция военного парада к Дню независимости (много фото)

Корреспондент VB.KG побывал на репетиции военного парада на площади Ала-Тоо и своими глазами увидел, как военные готовятся к празднику. В мероприятии были задействованы военнослужащие Минобороны, Погранслужбы ГКНБ, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны, МЧС, Внутренних войск, сотрудники Министерства внутренних дел и личный состав Академии МВД.

Всего в параде, посвященном 30-летию независимости Кыргызстна, примут участие более 2 тысяч человек.

Кроме того, по площади Ала-Тоо пройдет бронетанковая техника, БМП, БТР, артиллерийское вооружение, техника спецподразделений и так далее. Никаких показательных выступлений не будет, планируется только торжественное прохождение.