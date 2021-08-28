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В Бишкеке родители первоклассников штурмуют центры образования

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- Н Крайнова
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В Бишкеке сегодня в Министерстве образования и науки впервые в этом году прошло совещание по приему первоклассников в муниципальные школы столицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На совещании приняли участие министр Болотбек Купешев, заместитель министра Надира Жусупбекова, заведующий отделом школьного, внешкольного и дополнительного образования Марат Усеналиев, начальник управления образования города Бишкек Эльмира Иманалиева и руководители Первомайского, Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов образования. Центры Бишкека.

Выяснилось, что в ходе кампании по приему в первый класс в школы Бишкека в этом году возникли проблемы.

Чиновники сообщили, что перед районными образовательными центрами образовались длинные очереди родителей. По их словам, некоторые родители, узнав, что комиссия, созданная в районных образовательных центрах в марте этого года, возобновила работу в августе, снова обратились в районные образовательные центры, несмотря на то, что их дети были приняты в школу в электронном виде.

В результате количество жалоб увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, увеличило загруженность районных образовательных центров вдвое.

В завершение встречи министр Болотбек Купешев дал ряд поручений руководителям отделов, подчеркнув необходимость принятия срочных решений, чтобы ни один ребенок не остался вне школы до начала нового учебного года.


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URL: https://www.vb.kg/405613
Теги:
Министерство образования, школа, Бишкек
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