Нашелся инвестор для крупнейших предприятий Кадамжайского района

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 августа, ознакомился с состоянием Айдаркенского ртутного комбината, расположенного в городе Айдаркен.

Главу государства проинформировали, что старейшее предприятие страны, которому в этом году исполнилось 80 лет, сейчас находится в непростом положении, несмотря на перспективность в экономическом плане. Комбинат нуждается в инвестиционных вливаниях для возрождения и развития производства.

На сегодняшний день достигнуто соглашение с компанией "Дуваташ", которая намерена вложить инвестиции в Айдаркенский ртутный и Кадамжайский сурьмяной комбинаты, а также начать разработку золоторудного месторождения.

Инвестор готов реализовать продукцию комбинатов на мировом рынке. Ожидается создание около 800 новых рабочих мест в Кадамжайском сурьмяном комбинате и 1000 - в Айдаркенском ртутном комбинате. Сейчас идет набор рабочих по всем специальностям, закупается новое оборудование, увеличивается объём производимой продукции.

Президент республики побеседовал с работниками предприятия, выслушал их вопросы и пожелания. Работники предприятия отметили, что за все время существования предприятия Садыр Жапаров первый из руководителей страны, который приехал сюда.

Во время беседы главу государства попросили поддержать инвестора и помочь с решением социальных проблем - построить школу, провести воду, обратить внимание на вопросы пенсий, пособий и зарплат.

В ответ Садыр Жапаров отметил, что руководство страны поддерживает инвесторов и предприятия в дальнейшем будут работать.

По его словам, с запуском предприятий появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

Инвестор обязался завершить школу и построить стадион в рамках социального пакета.

По словам Президента Садыра Жапарова, улучшение инвестиционного климата в стране станет основой экономической активности субъектов предпринимательства.