30 лет проб, ошибок и надежд. В Бишкеке подвели итоги становления КР

В этом году, 31 августа, Кыргызстан отметит свою 30-ю годовщину обретения Независимости. Государственный праздник традиционно сопровождается экспертными обсуждениями – на каком уровне находится и в каком направлении развивается кыргызская государственность, какие допускаются ошибки либо успехи, одним словом, все то, что определяет качество жизни кыргызстанцев и перспективы страны.

Накануне в Бишкеке прошел круглый стол, на котором политологи, ученые, видные деятели культуры и искусства делились своими мнениями о важных вехах становления современного Кыргызстана и видениями, какие шаги должно предпринять руководство страны для более эффективного управления.

Профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Жылдыз Урманбетова предложила рассматривать процесс становления независимого Кыргызстана с учетом общемировых тенденций:

"Это касается и того периода, когда распался Союз и мы организовались как государство, и того, что происходит сейчас - современные реалии, кризис и т. д. Сейчас мы говорим о мире, который вступил в постпандемическую фазу. Все, что происходит в мировом сообществе, является фоном для всего, что происходит здесь, у нас. Если мы хотим продолжать быть, то мы должны уметь отзываться на те риски и угрозы, которые нам сегодня готовит мир", - сказала она.

Говоря о государственном устройстве Кыргызской Республики Урманбетова призналась, что как эксперт она балансирует на грани оптимизма и пессимизма.

"Возьмем, к примеру, экономику. Достижение было в том, что в 90-х годах мы первые ввели национальную валюту. У нас довольно интенсивно стала развиваться банковская система, но это не исключило того, что мы потонули в хаосе бедности, безработицы и коррупции. Мы перманентно из одного кризиса перетекаем в другой. Говорить об экономике современного Кыргызстана, как это не прискорбно- не приходится.

Что касается политики. В разряд достижений, если их можно так назвать, можно отнести формирование политических партий. Но тут же эти достижения переходят в наши ошибки, потому что наличие такого количества партий – это нонсенс. Мы не можем назвать партии, которые строились по идеологическому принципу. Практически все они создавались под конкретного человека. Но, при этом, мы одними из первых в регионе совершили политический скачок и перешли к политической демократии. Это тоже в принципе считалось прогрессом, но сейчас получается, что, совершив один полный цикл, мы опять вернулись к президентской республике. То есть все наши достижения на протяжении этих 30 лет – они в конце концов привели нас к определенному коллапсу", - отметила эксперт.

При этом Жылдыз Урманбетова подчеркнула, что из всех стран Центральной Азии Кыргызстан является самой демократичной страной.

"Но привело ли это нас к каким- то большим достижениям, большой вопрос", - отметила она.

Профессор Дипломатической академии МИД КР Муратбек Иманалиев отметил, что вопрос независимости нужно рассматривать также в контексте двух разных, при этом взаимосвязанных процессов - развала СССР и КПСС.

"Постсоветская цивилизационная идентичность является тем стержнем, который еще держит постсоветские страны пока в мире и спокойствии. Главным элементом пока является Россия, но, когда эта идентичность исчезнет, начнутся другие процессы, - сказал Иманалиев.

При этом, что касается многовекторной политики, эксперт отметил, что таковая может быть только у сильных развитых государств.

"Такие страны как Китай, Америка и Россия - они могут говорить о многовекторной политике. Но малые страны, к каким относимся мы – должны держаться возле большой страны. Другой судьбы у малой страны нет. Япония, Южная Корея, даже такие страны не позволяют себе быть многовекторными. Это страны, которые строго держатся за США. Правильно выбранная тактика и стратегия для малых стран определяет все", - отметил он.

Что касается достижений за 30 лет независимости, то, как заявил Муратбек Иманалиев, после получения независимости в Кыргызстане произошла 100-процентная деиндустриализация, далее – дисфункция общества, криминализация и деквалификация населения.

"Проблема не в том какая система – парламентская или президентская. Проблема состоит в следующем, можем ли мы эффективно управлять государством. И вторая проблема- выстраивание системы или режима законопослушания, от президента до чабана", - добавил Иманалиев.

Видный общественный деятель, экс-премьер-министр Апас Джумагулов в своем выступлении обозначил ошибки, допущенные после обретения независимости.

"31 августа – святой день для каждого кыргызстанца. Когда свершилось самое важное -это то, что Кыргызстан смог сохранить свою государственность. Все, что происходило в 90-х и вначале этого века, это очень большое испытание для маленького кыргызского народа и то, что мы смогли сохранить свою государственность- это самое главное достижение.

Мы всегда должны всегда помнить о том, что эту независимость нам и другим народам Советского Союза нам преподнесли на блюдечке, а мы смогли ее сохранить за эти 30 лет.

Да, к сожалению, мы очень много потеряли за это время, имеется в виду животноводство, промышленность, научные центры, которые работали на эти отрасли. Но мы сохранили людей, которые очень много трудятся и работают, которые сохраняют жизнедеятельность нашей страны.

Говоря об экономике, должен отметить и признаться: был большой просчет, мы поспешили с приватизацией. Конечно, где-то и что-то сохранили. Всеобщая приватизация, развал промышленности и т. д. – это была грубейшая ошибка. Суть была в том, что не нужно было тогда торопиться. Нужно было продумано определить формы, объемы рыночной экономики", - сказал он.

Джумагулов подчеркнул, что для дальнейшего развития государства необходимо решить вопрос коррупции.

"До тех пор, пока республика не решит вопросы коррупции, воровства – будущего у страны не будет никогда. То, что сегодня ведется жесточайшая борьба против коррупции, это положительный момент, но это нужно довести ее до конца. Нужна политическая воля, решимость, для того чтобы искоренить коррупцию. Потому что, если это вопрос не решить, страна дальше развиваться не будет, жить дальше будет невозможно", - отметил он.

Политолог Марс Сариев, обсуждая перспективы развития Кыргызстана, настаивает, что нужно "конструировать общество".

"Не надо идти на поводу у общества, нужно конструировать, инженерно выстраивать. Как в первые годы советская власть инженерно выстраивала национальные республики , строила и держала. Есть ли сейчас предпосылки, что нынешняя власть может строить и держать? Да они есть, мы пришли к президентской форме правления. У Жапарова есть все внутренние ресурсы, он нуждается во внешней поддержке, в первую очередь – России, Казахстана , Узбекистана и других республик. Таким образом у Жапарова есть инстурментарий, когда он может инженерно трансформировать общество. У него есть понимание своего пути Кыргызстана.

Если говорить о рисках, да они есть - вопрос формирования команды, потому что именно команда, свита делает короля. Так или иначе, сейчас происходит поиск развития страны и мы обязательно его найдем. Но не нужно давать резких оценок , вот это плохо, вот это хорошо- это естественный путь развития", - призвал политолог.

Профессор, доктор философский наук Анвар Бугазов в ходе обсуждения, может ли Кыргызстан выработать какую-то свою собственную , уникальную , национальную модель государства, ответил:

"Я думаю, что какую то свою собственную, уникальную , национальную модель государства Кыргызстан выработать не сможет, потому что без тесного взаимодействия и взаимосвязей с другими странами , прежде всего СНГ, постсоветскими, евразийскими странами прогресса в развитии ожидать не приходится. Но, конечно же, должна быть своя национальная политика. Новая форма государственности должна предполагать наличие собственной государственности, сохранения своей национальной идентичности , взаимодействии со странами евразийского пространства".

Публицист, кинематографист Талант Джумабаев высказал мнение, что "с точки зрения истории за последние 30 лет ничего особенного в Кыргызстане не происходит.

"Идёт процесс адаптации к новым историческим условиям. Кыргызы всегда так жили, приспосабливаясь к изменяющемуся миру. Пожалуй, только в советский период было несколько десятилетий абсолютно комфортного развития, когда народ добился наивысшего успеха в развитии в составе Советского Союза", - напомнил он.

Также Джумабаев отметил, что процесс создания эффективной национальной системы государственного управления только начался.

"По совокупности фактов деятельности новой власти складывается впечатление, что основным направлением является более тесное сотрудничество с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, в конечном счёте - с Российской Федерацией. Те изменения, которые происходят сейчас в мире, вынуждают страны и народы искать новые пути для консолидации для преодоления кризиса. Здесь узкие рамки хозяйственного экономического мышления не помогут. Объединение неизбежно в новых исторических условиях. Надо понять – на каких условиях это произойдёт. Необходимо создать образ этой новой общности, понять выгоды альянса и предложить идею многонациональному народу Кыргызстана, как цель для будущих поколений. Ибо ни один ветер не будет кораблю попутным, если он не знает куда плыть", - добавил он.