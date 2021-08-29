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Как понять, что ваш мобильный телефон взломали?

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- Н Крайнова
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Российские эксперты по безопасности перечислили признаки, указывающие на взлом мобильного телефона.

На наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве могут указывать сразу несколько сигналов. Об этом сообщает Лента со ссылкой на РИА Новости. https://lenta.ru/news/2021/08/28/vzlom/

Директор по информационной безопасности "Вымпелкома" Александр Голубев отметил, что вопросы у россиян должен вызывать, к примеру, "неестественно быстрый разряд батареи аккумулятора". "Как правило, незадекларированное ПО "работает на вашем телефоне" в фоновом режиме, значительно подъедая заряд батареи", - объяснил он.

По словам Голубева, насторожиться следует, когда смартфон перезагружается без видимых причин. Также среди характерных признаков специалист назвал непонятный шум во время разговора и "странное поведение" телефона: например, если при заблокированном экране возникает спам, а экран "скачет".

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в свою очередь сообщил, что о заражении могут говорить перегрев устройства, появление странных программ, которые владелец не устанавливал, расход большого объема интернет-трафика. Он подчеркнул, что задача многих вредоносных ПО как можно дольше оставаться незамеченными, так что человек может не сразу увидеть, что с его смартфоном что-то не так.


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URL: https://www.vb.kg/405621
Теги:
Интернет, безопасность, сотовая связь
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